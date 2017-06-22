Алматинка решила продать почку, чтобы оплатить кредит

Алматинка готова продать собственную почку, чтобы оплатить кредит и получить деньги на проживание, передает NUR.KZ.



32-летняя Алия (фамилия не указывается по понятным соображениям) воспитывает троих детей, младшему из которых 1 год 7 месяцев. Так как ребенка не берут в детсад, женщина не может устроиться на работу, а финансовые трудности планирует решить с помощью продажи внутреннего органа.



Алия замужем, правда, живет в данный момент отдельно от мужа и собирается разводиться. По словам алматинки, жизнь с суженным представляла собой только проблемы – именно из-за его безответности, по ее словам, Алие и пришлось взять кредит. И не один.



«Когда мне было 20 лет, меня украли. Тогда я училась на гуманитарном факультете в ЦАУ, а с будущем мужем к тому моменту встречалась полтора года. О том, что он меня украдет, мы договорились, чтобы избежать лишних трат. Возможно, я хотела сбежать из родительского дома, где был постоянно пьющий отец, скандалы, нищета, порой голод, и мамины слезы. С детства я привыкла к трудностям. Порой мы ночевали на улице, потому что не было жилья», - вспоминает Алия.



Девушке не показалось странным, что семья жениха торопится со свадьбой, но, как оказалось потом, они просто хотели, чтобы появился кто-то, на ком мужчина будет срывать агрессию, считает Алия.



«Его семья обещала моим родителям любить меня как родную, беречь, а также сказали, что я закончу учебу и получу диплом. Но потом муж сказал, что я не буду работать и настоял на том, чтобы я бросила вуз. Я смирилась, а уже через месяц освоила навыки доярки, уборщицы, повара-кулинара!», - говорит она.



К свадьбе, которая состоялась через полгода после алып-кашу, Алия была беременна первенцем. Уже тогда, по словам женщины, новая семья говорила ей о том, что она должна будет отработать деньги, потраченные на свадьбу. Вместо красивого подвенечного платья невеста получила старый чужой наряд, вспоминает Алия со слезами.



«Утро в день свадьбы началось с дойки коров, холодной бани и множества слез. После свадьбы он избил меня и выгнал на улицу, там я провела ночь. А утром сообщил, что прощает и разрешил вернуться в дом», - говорит женщина.



«Он избивал меня беременную, после чего я попала в больницу. За неделю никто меня не навестил, а на седьмой день его сестра позвонила мне со словами «ну как отдыхается?». Меня заставили отпроситься у врачей, я написала расписку, что за все отвечаю сама и ушла. Когда я родила сына и приехала из роддома, дома не было ни памперсов, ни кроватки, ничего. Мыслей уйти от него у меня не было, я боялась, что родители не примут меня обратно», - вспоминает Алия.



Денег Алия от мужа не видела. Когда просила средства, ей высказывали, что Алия вышла замуж ради денег. Прося купить ребенку подгузники и одежду, Алия слышала ругань в ответ, а когда стала получать пособие на ребенка, то и эти деньги, по ее словам, у женщины пытались забрать. Через три года родилась дочь, а в 2015 году – младший сын.



«Когда я пыталась проявить характер, муж говорил, что я сама должна кормить себя и детей. Однажды я ушла от мужа, но он приехал и просил прощения, тогда я поставила условие, что пойду работать. Я проработала три года и была счастлива –я покупала домой продукты, мебель, была хорошей для них. Потом магазин закрыли, и я снова стала «приживалкой и нахлебницей», - говорит Алия.



Беременность третьим ребенком проходила тяжело из-за постоянных стрессов. Алия считает, что в результате этого у плода в утробе развился мультикистоз левой почки. Однако после родов УЗИ малыш не проходил, а муж, по словам Алии, сказал, что врачам верить нельзя и у ребенка все хорошо.



«Чтобы купить ребенку манеж, коляску, я оформила кредит на 100 000 тенге, и одела детей. Первый год платила с пособия. На второй год взяла другой кредит - 200 000 тенге, чтобы покрыть первый. Оставшееся потратила на то, чтобы собрать детей в школу», - говорит Алия.



Сейчас у женщины уже третий кредит – в 510 тысяч, который она взяла, чтобы оплатить второй. От мужа женщина в итоге ушла, но на работу пока устроиться не может.



Женщина подала на алименты, но не верит, что муж будет их выплачивать. Оставить младшего сына с мамой она может – у той обнаружили онкологию. Все, чего хочет Алия – развестись с мужем, забрать у него старшего сына, открыть свое дело и приобрести маленький домик. Однако в первую очередь ей, очевидно, нужно разобраться с долгами.



Алия решительно настроена на продажу органа и дает объявления. На вопрос, знает ли она о том, что продажа органов - уголовно наказуемое преступление, женщина отвечает утвердительно, и понимает, что может обрести проблемы со здоровьем на всю жизнь.



Алия готова отказаться от своего намерения в том, случае, что ей кто-то поможет решить ее проблемы. Уже выйдя из редакции, Алия встретила женщину с ребенком, просящую деньги на хлеб, и пожалев ее, дала ей немного денег: «Может быть, и мне так кто-нибудь поможет»…