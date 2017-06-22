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В Казахстане с 26 июня начнут выдавать скидочные сертификаты за автохлам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:18
В Казахстане с 26 июня начнут выдавать скидочные сертификаты за автохлам
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
С 26 июня 2017 года в Казахстане запускается Программа утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств ( ВЭТС) по скидочным сертификатам для покупки новых транспортных средств, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу оператора РОП.

Сообщается, что программа была разработана по поручению Министерства энергетики оператором РОП совместно с Министерством по инвестициям и развитию РК и отечественными автопроизводителями. По условиям новой программы, на утилизацию будут принимать старые легковые автомобили категории М1 ( полной комплектации), а также пассажирский и грузовой транспорт. Никаких ограничений по возрасту, модели и назначению для утилизируемых транспортных средств нет. Единственное условие для сдачи пассажирского и грузового транспорта - исправность. Транспортные средства категорий М2, М3, N2, N3 должны быть технически исправными и соответствовать полному оснащению заводом изготовителем.

Согласно условиям программы, взамен сданного ВЭТС автовладелец получает скидочный сертификат на покупку нового экологически чистого транспортного средства казахстанского производства. Размер скидочного сертификата варьируется от 315 тысяч тенге до 650 тысяч тенге в зависимости от категории сдаваемого на утилизацию транспортного средства. Программа не ограничивает применение сертификата по конкретной категории транспортного средства. Скидочный сертификат можно использовать на приобретение любой категории и модели экологически чистого транспортного средства произведенного в Казахстане.

В Казахстане с 26 июня начнут выдавать скидочные сертификаты за автохлам


Сообщается, что ознакомится с модельным рядом транспортных средств, попадающих под программу утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств ( ВЭТС) по скидочным сертификатам можно на сайтах казахстанских автопроизводителей и дилеров и в дилерских центрах. Программа также позволяет суммировать два сертификата при покупке одного транспортного средства и перерегистрировать сертификат на другое лицо, но не более двух раз. Срок действия сертификата с момента его регистрации - 12 месяцев.
Источник: Tengrinews.kz
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