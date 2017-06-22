Из-за падения цен на нефть тенге может опуститься до 350 за доллар

При цене на нефть в 40 долларов курс нацвалюты может снизиться до 350 тенге за одного "американца". Таким мнением с корреспондентом Tengrinews.kz поделился экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов.



"Кроме этого, негативно на тенге будет влиять дальнейшее ужесточение монетарной политики США. Планируется еще раз повысить базовую ставку, тем самым укрепив доллар", - сказал экономист. Он подчеркнул, что в 2016 году в это же время нефть стоила в пределах 48-50 долларов.



Сейчас, по его словам, несмотря на проведенные огромные усилия стран-экспортеров по ограничению добычи и роста мировой экономики, переизбыток добычи нефти в мире сохраняется.



"Кроме этого, принимаемые США меры по развитию сланцевой отрасли при существующих ценах и шаги по выходу из климатического соглашения являются негативными для цен на нефть. Вполне вероятно, на сегодня цена на нефть может достичь 40 долларов. В случае если появятся признаки снижения объемов добычи при цене 40, тогда возможен рост стоимости нефти, но это произойдет не так быстро", - заявил Байганов.



Снижение курса тенге разделяют и другие эксперты.



"Все идет так, как и должно было идти. Просто теперь будем мучительно нагонять упущенное. Два варианта развития событий: а) "ровная" подгонка под бюджет; б) попытка подогнать под какой-то внешний ориентир типа нефти или рубля - в этом случае очень вероятно начало жутких "качелей", так как у банков чересчур много ресурсов, вложенных в те же ноты и прочее. В этой ситуации НБ может не захотеть тратить ЗВА, чтобы устаканить ситуацию", - сказал независимый аналитик Александр Юрин.



"Политика Нацбанка и события последних двух недель провоцируют у меня серьезные девальвационные ожидания", - заявил председатель Попечительского совета Центра прикладных исследований "Талап" Рахим Ошакбаев.



Доктор делового администрирования Ерлан Ибрагим также ожидает снижения курса тенге.



"Мой прогноз на ближайшие 10 дней 327-329. При этом я бы не стал драматизировать ситуацию и называть это девальвацией. После 380 зимой прошлого года это всего лишь коррекция", - сказал он.



Отметим, тенге слабеет уже несколько дней. По итогам утренних торгов на KASE 22 июня курс нацвалюты сложился на уровне 327,41 тенге за доллар.