Акишев о досрочном снятии пенсионных накоплений: "Хватит ли денег в старости?"

Председатель Национального Банка РК Данияр Акишев прокомментировал предложение о досрочном изъятии пенсионных денег на нужды граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.



"Для чего создается накопительная пенсионная система? Для того чтобы люди смогли накопить деньги в целях обеспечения своей нетрудоспособности, которая наступает по возрасту. Любые предложения о том, что часть денег нужно изымать для граждан, означает, что сокращается часть денег, направляемая на выплату пенсионных средств", - сказал Данияр Акишев.



Данияр Акишев отметил, что сегодняшнее поколение пенсионеров получает пенсию из госбюджета. В будущем, по его словам, эта опция значительно сократится.



"Останется пособие по бедности. Все остальное должно осуществляться из накопительной пенсионной системы, - отметил Данияр Акишев. - Открывая канал на использование денег до наступления пенсионного возраста, можно поставить под угрозу накопительную пенсионную систему, человеку может просто не хватить денег в будущем. Поэтому любые предложения об использовании денег должны соизмеряться с тем, а хватит ли денег в старости?"



"Ответственность работника за свое социальное обеспечение должна возрастать, и накопительная пенсионная система – это первый шаг. Понятно, что он сложный и, конечно, потребуется длительное время для изменения ментальности населения. Но шаг этот необходимый", - пояснил он.



Также Данияр Акишев поделился мнением о том, что казахстанцам, отчисляющим 10 процентов своего дохода в пенсионный фонд, необходимо предоставить право выбора инвестиционной стратегии по управлению собственными пенсионными средствами. По его словам, с появлением частных управляющих компаний вкладчики могут самостоятельно оценивать эффективность процесса управления пенсионными активами. В настоящее время такого выбора у граждан нет.



"С 1998 года на протяжении 16 лет вкладчики могли выбирать, какому пенсионному фонду можно доверить свои отчисления. Существовало 11 пенсионных фондов, у отдельных из них были определенные проблемы с инвестиционными портфелями. Бывало, что инвестиции фондов не всегда осуществлялись в самые надежные активы. Тем не менее существовала большая конкуренция на пенсионном рынке, более финансово устойчивые игроки могли позволить себе тратить больше денег на рекламу, и это не вызывало отторжения у людей. Казахстанцы могли выбирать пенсионные фонды. Сейчас такого выбора у вкладчиков нет, и это большой минус", - поделился своим мнением Данияр Акишев.



По его словам, гражданам, которые "смогли заработать свои деньги и осуществляющие обязательные взносы в пенсионный фонд в размере 10 процентов", необходимо предоставить право выбора управляющей компании, которая занималась бы инвестированием пенсионных активов. Он напомнил, что в рамках реализации поручения Президента РК Нацбанк разработал предложения по передаче пенсионных активов в управление частным управляющим компаниям. Эти предложения предусматривают повышение заинтересованности населения в планировании своей пенсии посредством вовлечения вкладчиков в процесс управления пенсионными активами, а также снижение концентрации системных рисков и исключение конфликта интересов, возникающих у государственных органов при управлении частными пенсионными накоплениями.



"Это не означает, что мы запустим некие компании на рынок, которые бесконтрольно начнут привлекать людей яркой рекламой. Система регулирования деятельности таких участников будет жесткой. Ужесточится ряд критериев, в первую очередь, это вход на рынок, то есть, кто может стать такой управляющей компанией. Компании, управляющие пенсионными активами, будут конкурировать между собой по трем критериям: уровень доходности, качество финансовых инструментов и размер взимаемой комиссии", - продолжил Данияр Акишев.



Во-вторых, по его словам, компаниям, которые будут претендовать на управление активами, будут предъявлены довольно жесткие требования по собственному капиталу, которым компания должна будет отвечать в случае неэффективного управления. Поэтому, как отметил Данияр Акишев, возможно, на рынке не будет много управляющих компаний. Он добавил, что компании, управляющие пенсионными активами, должны обеспечивать уровень доходности по пенсионным активам на уровне определяемого Нацбанком бенчмарка.



"Государственная гарантия сохранится, то есть вкладчику гарантируется уровень его накоплений, равный всем его взносам и учитывающий уровень сложившейся инфляции на период достижения вкладчиком пенсионного возраста", - заключил Данияр Акишев.



В июне 2016 года Данияр Акишев назвал желательной возможность предоставления в будущем казахстанцам права пользоваться средствами ЕНПФ для определенных целей до выхода на пенсию. Позже финрегулятор сообщил, что проводит соответствующие расчеты.



13 января 2017 года председатель правления АО "ЕНПФ" Нурбуби Наурызбаева заявила, что Нацбанк обсуждает вопрос досрочного снятия казахстанцами пенсионных накоплений. Она отметила, что для этого нужно внести соответствующие изменения в законодательство.



"Если будет такое разрешено по закону - это будет на первоочередные нужды. Это будет, возможно, лечение, возможно, обучение и, возможно, ипотека. То есть на сегодня рассматриваются три основные цели человека, и то это я считаю, что речь идет о сверхнакопленных деньгах, которые нужны для пожизненной выплаты пенсии", - сказала Наурызбаева.