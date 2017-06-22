В казахстанских банках введут безотзывные депозиты

Нацбанк РК обсуждает с банками второго уровня вопрос внедрения безотзывных депозитов - с большей ставкой для вкладчиков, но без возможности снимать их досрочно, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу финансового регулятора.



Как отметил глава НБ РК Данияр Акишев, в мировой практике основными преимуществами безотзывных депозитов является представление вкладчикам возможности долгосрочного накопления денежных средств по наиболее привлекательной доходности с дополнительными механизмами защиты. "Кроме того, наличие данного инструмента для банков будет способствовать формированию более устойчивой базы фондирования, снижению риска ликвидности и кредитованию на долгосрочную перспективу", - заявил Акишев.



По его словам, в данный момент любой депозит является депозитом до востребования.



"Согласно Гражданскому Кодексу РК, любой банк в течение 3 дней обязан вернуть депозит вкладчику. Эта норма делает взаимоотношения между банком и вкладчиком достаточно неустойчивыми, - говорит председатель НБ РК. - Для этого нужно поменять некоторые нормы законодательства. Вкладчик сам должен решать, какой депозит ему выбрать, но внедрение безотзывных депозитов не будет затрагивать действующие депозиты. По безотзывным депозитам должны быть выше ставка и сумма гарантирования. Все эти вопросы мы обсуждаем и концептуально готовим к реализации данного проекта".



Также он сообщил, что максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения, утвержденная Казахстанским фондом гарантирования депозитов, в тенге - на уровне 14 процентов годовых, останется неизменной. По его словам, процентная ставка по депозитам складывается из уровня инфляции в стране, ситуации с ликвидностью у банков, макроэкономической ситуации в стране, а также расходов и рисков банков.



"Мы уже наблюдаем, что ставки по депозитам снижаются, и приветствуем этот процесс. При сохранении благоприятной ситуации с ликвидностью в банковском секторе, а также снижении инфляционных процессов, не исключается дальнейшее снижение ставок по депозитам. КФГД установил "потолок", выше которого двигаться нельзя, движение вниз мы приветствуем", - сказал он.