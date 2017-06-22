Казахстанские бизнесмены: ЕАЭС — миф или реальность?

История из жизни о том, как Евразийский экономический союз не улучшил взаимоотношения казахстанских и российских бизнесменовНа весеннем заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке президент КР Алмазбек Атамбаев предложил посвятить 2017 год созданию наилучших условий для развития бизнеса на Евразийском пространстве. По сути, изначально союз и предназначался для выполнения этой функции. Но, видимо, за два с лишним года своего существования он не очень продвинулся по пути «всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов».Отойдем от высокого чиновничьего стиля и рассмотрим взаимоотношения российского и казахстанского бизнеса на конкретном примере. На примере сотрудничества ТОО «OMS Shipping» из казахстанского Актау и судостроительного завода АО «Астраханское судостроительное производственное объединение» (далее - АСПО) из города российской Астрахани.Суть истории такова: судостроительный завод АСПО на протяжении семи лет не выполняет договорные обязательства перед ТОО «OMS Shipping». Казахстанская компания, по признанию ее владельцев, несет колоссальные убытки, россияне отводят глаза и ничего не обещают. Камень преткновения — пять буксиров.ТОО «OMS Shipping» занимается перевозками грузов на Каспийском море. Базируется в Актау, который называют «морскими воротами Казахстана». Одна из сверхзадач компании - создание собственного современного флота поддержки морских операций в казахстанском секторе Каспия.Для достижения этой цели в 2009 ТОО «OMS Shipping» решило построить пять буксиров для доставки грузов для строительства искусственных островов месторождения Кашаган. Компания планировала взять кредит в Евразийском Банке Развития. Деньги ТОО «OMS Shipping» банк дал, и при этом, авторитетно рекомендовал разместить заказ ни где-нибудь, а на судостроительном заводе АСПО в Астрахани.Небольшое лирическое отступление. После распада Советского Союза независимый Казахстан, имея выход к морю, лишился флота полностью. Создавать его пришлось с нуля. И не раз танкеры для перевозки нефтепродуктов и другие грузовые суда для казахстанских компаний строили именно в России. Сотрудничество было плодотворным и позитивным. Поэтому компания из Актау последовала устным рекомендациям банка без опаски.14 июля 2009 между ТОО «OMS Shipping» и АО «АСПО» был заключен контракт №67 на строительство пяти буксиров «Проекта 35». Туда и пошли средства, полученные от ЕБР. По условиям контракта, все буксиры судостроительный завод должен был передать заказчику 25 июля 2010.Вы спросите: «Какое отношения контракт от 2009 года имеет к Евразийскому экономическому союзу, созданному в 2015?» Прямое — контракт не выполнен до сих пор. И в новых условиях, декларируемых программой ЕАЭС, проблемы у компании из Актау — старые.С 2009 в АСПО сменилось три руководителя. Характерно, что первый и второй сейчас коротают время в местах не столь отдаленных. В 2011 счета АСПО были арестованы, производственную деятельность компания прекратила. А в качестве субподрядчика привлекла ООО «Каспийская Энергия Проекты». И ответственность за объем, качество и сроки выполнение работ по контракту должны были нести совместно уже две этих компании - АСПО и ООО «КНРГ Проекты». В августе 2011 ОАО «Группа Каспийская Энергия», в состав которой входят два вышеназванных предприятия, перешло под контроль ОАО «Объединенная судостроительная компания» (ОСК).За прошедшие семь лет руководители АСПО и ООО «КНРГ Проекты» провели сотни часов, совещаясь с ТОО «OMS Shipping», уговаривая последних к подписанию множества дополнительных соглашений с переносом сроков сдачи буксиров, убеждая каждый раз в том, что строительство буксиров будет непременно окончено к новым оговоренным срокам. А что же на деле?С горем пополам ТОО «OMS Shipping» получило от россиян три буксира из пяти. И то в 2015 году, вместо 2010-го. И с их переправкой из России в Казахстан связана еще одна история, при рассмотрении которой возникает вопрос о том, почему вступление Республики Казахстан в Евразийский экономический союз негативно сказалось на участнике внешнеэкономической деятельности – ТОО «OMS Shipping».Но об этом позже.Что означает для казахстанских бизнесменов семилетнее невыполнение контракта россиянами? Убытки. Ведь все эти годы ТОО «OMS Shipping» исправно выплачивает кредит, взятый в Евразийском Банке Развития. Но кредит брали в расчете на то, что буксиры начнут работать уже семь лет назад, и, соответственно, будут приносить доход. И буксиры заказывали специально под проект строительства искусственных островов на месторождении Кашаган. Но острова построили раньше, чем буксиры. Вместо собственных буксиров, заказанных в Астрахани, судоходной компании пришлось использовать арендуемые суда. Аренда стоит немалых денег. Кроме того, ТОО «OMS Shipping» вовремя платит налоги, зарплату сотрудникам и ждет. В буквальном смысле — у моря погоды. И не может ни увеличить объем работ, ни повысить зарплату работникам.Ибо все обращения со стороны OMS Shipping в уполномоченные надзорные органы Российской Федерации об оказании ими деятельного содействия по побуждению АСПО и ООО «КНРГ Проекты» к исполнению своих обязательств по достройке буксиров не дают результатов. Нарушенные права казахстанской компании не восстановлены, судостроители не наказаны, буксиры не достроены. Казахстанские бизнесмены ответы россиян на их запросы называют не иначе как «издевательскими отписками».«В каждой строке этих писем сквозит нежелание достроить буксиры и передать их нам», - говорят в компании.Так, в ответ на требование ТОО «OMS Shipping» о выплате договорной неустойки и убытков за нарушение сроков строительства и сдачи буксиров судостроители отвечают: «Россия — наша страна, и все проблемы на ее территории мы как-нибудь да решим».И где тут равноправные партнерские отношения между предпринимателями двух стран, входящих в ЕАЭС? Это даже не синдром «старшего брата», это ощущение безнаказанности и вседозволенности, свойственное лихим девяностым.Руководству ТОО «OMS Shipping» пришлось подать в суд о взыскании договорной неустойки за невыполнение сроков контракта. Поможет ли?Оставим ненадолго россиян и повернемся лицом к Казахстану. Евразийский экономический союз предполагает равноправие всех государств, в него входящих. Значит, казахстанская сторона имеет возможность защитить права своих бизнесменов в условиях единого экономического пространства. Почему же до сих пор ни одна структура в РК не вступилась за компанию из Актау, чьи права попирают союзники? Можно лишь предположить — нет эффективных механизмов взаимодействия внутри ЕАЭС. Как нет и законодательных актов, регулирующих это взаимодействие и могущих способствовать разрешению конфликта, коли уж он возник. И доказательством тому история про три с горем полученных от россиян буксира.Получить-то их получили. В Астрахани. Это российский город, а РФ входит в одно с Казахстаном таможенное пространство. Что по-сути должно облегчать передвижение товаров внутри таможенного союза, являющегося важной частью ЕАЭС. Но поездом буксиры из Астрахани в Актау не перевезешь, они идут морем. Значит, хотя правовой статус Каспия до сих пор не определен, и четкого разделения его акватории между пятью государствами нет, в отношении прибывших на территорию Казахстана из России буксиров правила льготного налогообложения действовать перестали. Когда буксиры ТОО «OMS Shipping» пришли в порт назначения в Казахстане, госорганы выставили компании требования по оплате налогов, таможенных пошлин и платежей без предоставления тарифных преференций и налоговых льгот.Спорность этого требования также рассматривали в Евразийской экономической комиссии, куда обратился руководитель ТОО «OMS Shipping». В комиссии задумались и на основании норм международного законодательства предоставили ответ, как в данной ситуации следует оплатить таможенную пошлину. Однако ответ ЕЭК носит рекомендательный характер, и это, как следствие, еще один удар по кошельку OMS Shipping. Но задумайтесь — это всего лишь рекомендации, к которым члены-участники ЕАЭС могут следовать, а могут и нет. При этом в нормах международного законодательства существуют большие пробелы. И случись подобная ситуация в следующий раз — опять все будут разводить руками. Следовательно, возникает мнение о том, что механизмы Таможенного союза несовершенны и не обеспечивают в необходимой степени защиту интересов его членов, а также участников внешнеэкономической деятельности. В этой связи Евразийский экономический союз и Таможенный союз как часть его, жизнь бизнесменам ничуть не облегчают.При этих обстоятельствах особого внимания заслуживают цели создания ЕАЭС, основные принципы его функционирования, которые направлены на создание условий для стабильного развития экономик государств – членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, воздержание от мер, способных поставить под угрозу достижения целей Союза (статья 3 Договора «О евразийском экономическом союзе»).Однако красивые слова не всегда работают на практике. Предпринимателю, готовому работать на благо родины, рассчитывать на помощь всяческих союзов, как выяснилось, не приходится. И в какой суд ему тогда обращаться? В международный арбитраж в Гааге?