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Герман Греф дал свои советы по развитию экономики Казахстана

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 14:01
Герман Греф дал свои советы по развитию экономики Казахстана
Фото РИА Новости
Председатель правления "Сбербанка России" Герман Греф рассказал о своем видении экономических вызовов, которые будут стоять перед Казахстаном в будущем, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все, что я здесь увидел, во многом эта ситуация очень похожа на российскую. У меня вызывает это чувство страха и неопределенности с точки зрения структуры ВВП Казахстана. "Зеленая" энергетика, возобновляемые источники для Казахстана, внутреннего потребления - это, наверное, адекватно в силу того, что большой объем угольной генерации и выбросов в атмосферу", - сказал Греф.

Он добавил, что Казахстан - страна, которая производит огромное количество энергоресурсов и поставляет их на экспорт. По его мнению, из-за снижения спроса на энергию в мире для экономики Казахстана возникает большая проблема.

"В связи со снижением потребления мирового ВВП энергии в целом и замены традиционных источников энергии на возобновляемые возникает большая проблема будущего экономики Казахстана. Очевидно, что тренды эти будут возобладать, и, наверное, для Казахстана это будет значимая проблема. Да, в ближайшие 15-20 лет еще можно говорить, что добыча газа и нефти будет серьезным источником, наполняющим экономику, но если 15-20 лет – это срок человеческой жизни, то для макроэкономики – это чрезвычайно короткий срок. Чем можно заменить поставку на экспорт такого огромного объема энергоресурсов, это, конечно, большой вызов, большой вопрос", - отметил эксперт.

Он назвал три тренда, на которые Казахстану "стоило бы посмотреть".

"Первое - глубокая переработка ваших преимуществ, ресурсов, нефти, газа, может быть, и угля. Эта задача очень важна. К сожалению, надо понимать, она имеет ограниченный характер. Второе - это сырьевые ресурсы, то, о чем говорил Александр Машкевич. Это встраивание в цепочки выработки источников аккумуляторных батарей, других источников, элементов, которые нужно поставлять из Казахстана, нужно собирать здесь что-то", - сказал глава Сбербанка России.

Третьим трендом Герман Греф назвал цифровые технологии.

"Все те, кто не встроится в тренд диджитализации, завтра будут опаздывать, и это будет стоить дорого для крупных структур и государств. Внутри есть несколько очевидных трендов, на которые нужно обратить внимание Казахстану. Первое – это диджитализация государственных услуг. В Казахстане это можно сделать в короткий срок, создав конкурентоспособное государство, сократив число чиновников, бюрократии, времени предоставления услуг, внедрив во все сервисы государства такую вещь, как искусственный интеллект", - сказал Греф.

Он считает, что с учетом дешевых источников энергии Казахстан мог бы построить DATA-центры, которые позволят перемещать данные по всему миру.

Также, по его мнению, блокчейн - ключевой тренд экономики наряду с искусственным интеллектом.

"Если искусственный интеллект сегодня является главным трендом, то блокчейн, я думаю, через пять-шесть лет затронет все без исключения отрасли и государственные услуги. Еще одна вещь - роботизация. Я думаю, что Казахстану одному будет тяжело потянуть эту сферу. Наверное, нужно кооперироваться с Россией и другими странами", - отметил он.

Четвертый тренд - повышение производительности техники. Он напомнил, что уже создан квантовый компьютер, а мир "стоит на пороге "взрыва" производительности".

"В Казахстане великолепные новые вузы, в которых можно развивать эти технологии", - подчеркнул глава "Сбербанка России".
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kk13 (Посетители) Сегодня, 14:31
Нашелся эксперт!!! Экономику Россий оздоровили уже?
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 14:20
Ну да, ну да... В Российской экономике их банда гайдара-чубайса уже навела порядок. Улюкаев так долго щупал дно кризиса, что пришлось его присесть на скамеечку. Советнички, блин kill
 
 

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