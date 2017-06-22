Перевод денег через "ВКонтакте" и "Одноклассники" стал доступен казахстанцам

Пользователи из Казахстана могут переводить деньги внутри страны, а также на карты платёжных систем MasterCard и Visa.
Принадлежащие Mail.Ru Group социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" открыли функцию денежных переводов для пользователей из Казахстана, сообщает vc.ru.
Пользователи из Казахстана могут переводить деньги через "ВКонтакте" и "Одноклассники" внутри страны и в Россию, а также на карты платёжных систем MasterCard (включая Maestro) и Visa, выпущенные в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Израиле, Италии, Латвии, Литве, Молдавии, России, Румынии, Узбекистане, Украине, Франции, Чехии и Эстонии.
Переводы осуществляются в тенге, а при зачислении на карту со счётом в другой валюте система конвертирует сумму по курсу банка, выпустившего карту получателя перевода.
Минимальная сумма перевода составляет 500 тенге, максимальная – 50 000 тенге для "ВКонтакте" и 40 000 тенге для "Одноклассников". В течение первых трёх месяцев работы сервиса держатели карт MasterCard и Maestro могут перевести деньги без комиссии, для владельцев карт Visa комиссия составляет 1% плюс 200 тенге, но не меньше 600 тенге.
Функция уже доступна в мобильной и веб-версии "ВКонтакте" и "Одноклассников". В приложениях для Android и iOS денежные переводы появятся с последним обновлением.
По словам представителей соцсетей, аудитория "ВКонтакте" в Казахстане составляет 7,5 млн пользователей в месяц, "Одноклассников" – 2,35 млн в месяц. В будущем компании планируют открыть денежные переводы для пользователей других стран.
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