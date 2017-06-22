Аналог ФБР предложили создать в Казахстане

Сенатор Дархан Калетаев предложил создать в Казахстане аналог Федерального бюро расследований (ФБР), передает корреспондент Tengrinews.kz.



Дархан Калетаев озвучил свое предложение в рамках рассмотрения проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы". По его словам, предполагаемая законопроектом передача Комитету национальной безопасности полномочий расследования коррупционных дел в отношении сотрудников Антикоррупционной службы может вызвать "межведомственные разборки" внутри правоохранительных органов.



"Законопроект предусматривает передачу вопросов коррупционных правонарушений с Нацбюро в Комитет национальной безопасности. На ваш взгляд, как разработчика, не приведет ли это к межведомственным разборкам?" - поинтересовался сенатор у разработчика законопроекта заместителя Генерального прокурора РК Марата Ахметжанова на заседании Сената.



"Данные изменения в правильном направлении, но при дальнейшей их реализации может возникнуть проблема определенных взаимоотношений между нашими правоохранительными органами. Поэтому предлагаю, уже в части реализации этого законопроекта, создать в составе Комитета национальной безопасности специальную структуру, которая будет заниматься вопросами коррупционных нарушений всех правоохранительных органов. По типу ФБР", - предложил Дархан Калетаев.



Марат Ахметжанов заверил сенатора, что никаких конфликтов правоохранительных органов не должно возникнуть.



"Здесь никаких тревог не должно быть, все риски учтены. Сюда мы относим не все коррупционные преступления, а только те, которые совершены специальными субъектами. Специальными субъектами являются сотрудники Национального бюро, сотрудники специальных органов и военнослужащие.(...) Сегодня компетенция следственных органов Комитета национальной безопасности не вызывает никакого сомнения – там действительно имеется костяк профессионалов, которые могут объективно и законно расследовать", - сказал заместитель Генерального прокурора РК.



Позже он высказался по предложению сенатора о создании специального органа внутри КНБ.



"Сейчас там уже есть соответствующие подразделения, которые сейчас уже занимаются расследованиями. Создание специального подразделения считаем излишним. Сегодня у них достаточно сил и средств, и личного состава, чтобы провести расследование в рамках полномочий. Никаких войн не будет, здесь все четко для объективности. Чтобы объективно провести расследования, чтобы не было конфликта интересов, чтобы друг друга не расследовать", - заключил Марат Ахметжанов.



По итогам заседания, проголосовав, сенаторы приняли проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы". Теперь его направят на подпись Главы государства.