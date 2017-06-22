Одна из самых быстрорастущих криптовалют в одночасье рухнула на 96 процентов

Одна из крупнейших криптовалютных бирж - Bitfinex - приостановила вывод Etherium (эфира). Причина - затянувшийся сбой в системе Etherium, сообщают Вести.Экономика.



Проблемы начались еще во вторник, когда сингапурский стартап Status начал принимать эфиры в рамках первичного размещения токенов (ICO). Всего за несколько минут было собрано более 500 тысяч эфиров в неподтвержденных транзакциях. Спустя сутки сбой так и не был устранен. Стоит добавить, чуть ранее об остановке вывода Etherium также сообщила биржа BTC. По поступающим сообщениям, проблемы с выводом Ether наблюдаются на ряде других популярных криптовалютных бирж. Неудивительно, что курс эфира, как называют эту валюту, серьезно снизился.



Если на максимуме она стоила почти 380 долларов, то через некоторое время котировки опускались в район 290 долларов. Более того, можно было наблюдать так называемый флеш-креш, когда за считанные мгновения котировки рухнули до 13 долларов, то есть на 96 процентов.



Основателем Etherium является выходец из России Виталий Бутерин, который, правда, прожил большую часть жизни в Канаде. В начале июня на Международном петербургском форуме Бутерин лично встречался с Владимиром Путиным и рассказывал про возможности технологии блокчейн и ее применении.



Etherium имеет широкое признание в Азии и США, особенно в Китае. До вчерашнего дня Etherium являлась пятой по капитализации криптовалютой в мире.



Как сообщалось ранее, популярность криптовалют в мире продолжает расти. При этом, если еще год назад 90 процентов капитализации всех криптовалют приходилось на биткоин, то сейчас - менее 45 процентов. Так, эфир с начала 2017 года вырос в 30 раз, а биткоин – в 2,5 раза.