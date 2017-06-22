Сейчас на сайте
3019
объявлений
  • Продам Гайковерт за 120 000 тенге
  • Продам Накладки под ручки дверей за 2 500 тенге
  • Продам Двигатель ЯМЗ-7511 за 1 000 тенге
  • Поездки в Бекет-Ата, Шопан-Ата, 5 000 тенге
  • Продам Автомасла и фильтры / Магазин "АС Авто" за 1 750 тенге
  • Продам Пылесос за 10 000 тенге
  • Продам Диски титановые за 30 000 тенге
 

 
Четверг, 22 Июня
+26...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.28 KZT
  • €1 = 363.67 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Одна из самых быстрорастущих криптовалют в одночасье рухнула на 96 процентов

Просмотров:42 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Одна из самых быстрорастущих криптовалют в одночасье рухнула на 96 процентов
Фото с сайта inverse.com
Одна из крупнейших криптовалютных бирж - Bitfinex - приостановила вывод Etherium (эфира). Причина - затянувшийся сбой в системе Etherium, сообщают Вести.Экономика.

Проблемы начались еще во вторник, когда сингапурский стартап Status начал принимать эфиры в рамках первичного размещения токенов (ICO). Всего за несколько минут было собрано более 500 тысяч эфиров в неподтвержденных транзакциях. Спустя сутки сбой так и не был устранен. Стоит добавить, чуть ранее об остановке вывода Etherium также сообщила биржа BTC. По поступающим сообщениям, проблемы с выводом Ether наблюдаются на ряде других популярных криптовалютных бирж. Неудивительно, что курс эфира, как называют эту валюту, серьезно снизился.

Если на максимуме она стоила почти 380 долларов, то через некоторое время котировки опускались в район 290 долларов. Более того, можно было наблюдать так называемый флеш-креш, когда за считанные мгновения котировки рухнули до 13 долларов, то есть на 96 процентов.

Основателем Etherium является выходец из России Виталий Бутерин, который, правда, прожил большую часть жизни в Канаде. В начале июня на Международном петербургском форуме Бутерин лично встречался с Владимиром Путиным и рассказывал про возможности технологии блокчейн и ее применении.

Etherium имеет широкое признание в Азии и США, особенно в Китае. До вчерашнего дня Etherium являлась пятой по капитализации криптовалютой в мире.

Как сообщалось ранее, популярность криптовалют в мире продолжает расти. При этом, если еще год назад 90 процентов капитализации всех криптовалют приходилось на биткоин, то сейчас - менее 45 процентов. Так, эфир с начала 2017 года вырос в 30 раз, а биткоин – в 2,5 раза.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 17:17
Ай-яй-яй... Не взошло золотое дерево на поле чудес в стране дураков smeh
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика