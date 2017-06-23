Назван самый полезный продукт для мозга

Американские исследователи из Медицинской школы Льюиса Каца Университета Темпл (LKSOM) выяснили, что оливковое масло первого холодного отжима является полезнейшим продуктом для мозга, так как повышает способность к обучению, улучшает память и защищает от развития болезни Альцгеймера, передает Today.kz со ссылкой на Eurekalert.
"Мы обнаружили, что оливковое масло активизирует аутофагию - процесс уничтожения внутриклеточного мусора и токсин. Таких как бета-амилоиды и нейрофибриллярные клубки. Последние, например, провоцируют дисфункцию нервных клеток головного мозга, что и вызывает тревожные симптомы болезни Альцгеймера", - пояснил профессор кафедры фармакологии и микробиологии и Центра трансляционной медицины LKSOM Доменико Пратиц.
К таким выводам ученые пришли после ряда экспериментов с двумя группами лабораторных мышей, которых через шесть месяцев после рождения "подсаживали" на средиземноморскую диету с оливковым маслом и без него. Через три-четыре месяца животные из первой группы демонстрировали лучшие показатели (способность к обучению, рабочую и пространственную памяти), чем из второй.
В целом у мышей, употреблявших растительное масло, синапсы (места контакта между двумя нейронами) функционировали лучше, чем у остальных животных. Ученые полагают, что полученные для грызунов выводы справедливы и для людей.
"Сейчас наша цель выяснить, эффективно ли оливковое масло для мышей, у которых уже наблюдаются симптомы деменции", - заключил профессор Пратиц.
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