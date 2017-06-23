Рекомендуемая ставка по депозитам в долларах снижена в Казахстане

Совет директоров Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) принял решение о снижении максимальной рекомендуемой ставки по депозитам в иностранной валюте до 1,5 процента с 1 июля 2017 года, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу организации. При этом, ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц в тенге сохранены на прежнем уровне - 14 процентов.
В фонде напомнили, что с 1 января 2017 года максимальные рекомендуемые ставки КФГД относятся не к номинальным, а к эффективным ставкам.
"Обращаем внимание вкладчиков банков: КФГД гарантирует банковские вклады, остатки на текущих счетах и платежных картах вне зависимости от ставки вознаграждения", - прокомментировали в организации.
Также было отмечено, что гарантия КФГД распространяется на все виды депозитов физических лиц и индивидуальных предпринимателей, при этом максимальный размер гарантийного возмещения по депозитам составляет:
- по вкладам и банковским счетам в тенге - до 10 миллионов тенге;
- по вкладам и банковским счетам в иностранной валюте - до 5 миллионов тенге.
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) - это организация Национального Банка Республики Казахстан, созданная в 1999 году для защиты прав и законных интересов вкладчиков банков второго уровня. Вкладчики могут получить консультацию специалистов по телефону 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный). Дополнительная информация доступна на официальном интернет-сайте КФГД www.kdif.kz.
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