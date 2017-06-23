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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев: 1 июля численность населения Казахстана составит 18 миллионов человек

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 11:11
Назарбаев: 1 июля численность населения Казахстана составит 18 миллионов человек
Фото Турар Казангапов©
Нурсултан Назарбаев объявил, что к июлю численность населения Казахстана достигнет 18 миллионов граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"В 1991 году при объявлении независимости доля казахов составляла всего лишь 40 процентов от населения Казахстана. Когда я избирался, мы боялись думать, сколько процентов голосов мы получим. Сейчас доля казахов составляет более 70 процентов", - сказал Президент Казахстана на V Всемирном курултае казахов.

"Хвала всевышнему, что за эти годы мы сохранили численность Казахстана. Ежегодно более 400 тысяч детей рождается в Казахстане. Я объявляю, что на 1 июля численность Казахстана составит уже 18 миллионов человек", - заявил Нурсултан Назарбаев.

С 22 по 25 июня 2017 года в Астане проходит V Всемирный курултай казахов, участие в котором принимают более 800 делегатов и гостей, в том числе 350 из 39 стран мира. Среди них представители творческой, научной и педагогической интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, СМИ.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Могой (Посетители) Сегодня, 12:39
Не ерничайте ! Прогноз, по-видимому. В принципе, можно подсчитать, зная данные стоящих на учете беременных.
 
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Tima1104 (Посетители) Сегодня, 12:29
Нурсултан Назарбаев объявил, что к июлю численность населения Казахстана достигнет 18 миллионов граждан
Интересно откуда он это знает???
 
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Sazan (Посетители) Сегодня, 12:20
. Я объявляю, что на 1 июля численность Казахстана составит уже 18 миллионов человек", - заявил Нурсултан Назарбаев.

Откуда такие точные данные?
Сам нарожает?
 
 

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