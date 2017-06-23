Назарбаев: 1 июля численность населения Казахстана составит 18 миллионов человек

Нурсултан Назарбаев объявил, что к июлю численность населения Казахстана достигнет 18 миллионов граждан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"В 1991 году при объявлении независимости доля казахов составляла всего лишь 40 процентов от населения Казахстана. Когда я избирался, мы боялись думать, сколько процентов голосов мы получим. Сейчас доля казахов составляет более 70 процентов", - сказал Президент Казахстана на V Всемирном курултае казахов.
"Хвала всевышнему, что за эти годы мы сохранили численность Казахстана. Ежегодно более 400 тысяч детей рождается в Казахстане. Я объявляю, что на 1 июля численность Казахстана составит уже 18 миллионов человек", - заявил Нурсултан Назарбаев.
С 22 по 25 июня 2017 года в Астане проходит V Всемирный курултай казахов, участие в котором принимают более 800 делегатов и гостей, в том числе 350 из 39 стран мира. Среди них представители творческой, научной и педагогической интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, СМИ.
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