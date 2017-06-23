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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев: Нет оснований затягивать переход на латиницу

Просмотров:276 Опубликовано: Сегодня, 11:34
Назарбаев: Нет оснований затягивать переход на латиницу
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Нет оснований затягивать процесс перехода казахского языка на латиницу, считает Нурсултан Назарбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Казахи, которые жили в СССР, писали на кириллице, кто жил в Китае – на тоте жазу, кто жил на Западе – писали на латинице. И несмотря на то, что у нас был один язык, мы писали на трех письменностях и не понимали даже, кто что пишет. Это могло разобщить потомков казахов, разбросанных по всему миру, с одной стороны, с другой – отдаляло нас от достижений техники и науки, которые сейчас все в интернете. Мы взялись за работу, чтобы исправить все это. Переход казахского языка на латиницу сплотит нас больше", - сказал Президент РК.

"Я в своем послании поставил срок до 2025 года, но, я думаю, нет оснований затягивать этот процесс. Наши ученые могут разработать наш алфавит, опираясь на опыт Турции, наших соседей, уже перешедших на латиницу, Азербайджан, Узбекистан. Учитывая их недостатки, нам надо разработать свой алфавит. Это несложно, потому что, начиная с 1 класса, все дети учат английский язык. И нам не будет сложно", - заявил Глава государства.

С 22 по 25 июня 2017 года в Астане проходит V Всемирный курултай казахов, участие в котором принимают более 800 делегатов и гостей, в том числе 350 из 39 стран мира. Среди них представители творческой, научной и педагогической интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, СМИ.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aktauskii (Посетители) Сегодня, 12:41
Конечно, "других то проблем у страны нет, что затягивать то"...?
 
 

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