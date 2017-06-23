В Атырау мать через суд сдала непослушного сына в специнтернат

По заявлению жительницы Атырау ее 14-летнего сына, который употреблял спиртные напитки и крал из дома ценные вещи, направили в школу-интернат для детей с девиантным поведением, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Как сообщили в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области, мальчик проведет там год.
В суде было установлено, что родители мальчика развелись, когда ему было 3 года. После развода мать подростка вновь вышла замуж, при этом несовершеннолетний ребенок оставался жить с матерью.
"Но со временем становясь старше, поведение мальчика начало меняться, он начал воровать из дома ценные вещи и деньги своих родных. Кроме того, мальчик был склонен к бродяжническому образу жизни, часто гулял и отсутствовал на школьных занятиях. Начал употреблять спиртные напитки в общественном месте", - прокомментировали в пресс-службе суда.
Сообщается, что за такое поведение мать трудного подростка была привлечена к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по воспитанию и обучению ребенка. В итоге она обратилась с заявлением об определении сына в специальную организацию образования с девиантным поведением.
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