Как будет начисляться базовая пенсия с 1 июля 2018 года

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о новом принципе начисления базовой пенсии, и какие документы нужны для подтверждения стажа будущим пенсионерам, передает BNews.kz.
В программе «Открытый диалог» министр сообщила, какие документы потребуются для подтверждения стажа до и после 1998 года.
«Сегодня базовая пенсия выплачивается всем одинаково. Независимо от стажа, все пенсионеры получают 50% от прожиточного минимума – это чуть более 12 000 тенге. С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от трудового стажа каждого пенсионера плюс стаж после 1998 года, во время которого он участвовал в накопительной пенсионной системе нашей страны. Если граждане в этом случае будут иметь стаж до 10 лет, это будет 54% от прожиточного минимума. В 2018 году это составит чуть более 14 000 тенге. Если человек имеет 20 лет стажа, базовая пенсия составит 74% – это чуть выше 22 000 тенге. А если человек имеет стаж более 33 лет, то базовая пенсия будет составлять 28 000 тенге», – рассказала Дуйсенова.
Как объяснила министр, для того, чтобы сделать перерасчет стажа, никаких документов не требуется.
«Мы уже объявили об этом нашим состоявшимся пенсионерам. У нас есть единая информационная система, и мы знаем, когда и сколько человек перечислял в пенсионную накопительную систему. Расчет мы проведем на основании тех данных, которые у нас есть», – добавила Тамара Дуйсенова.
Казахстанцам, которые достигнут пенсионного возраста в этом году и выйдут на пенсию после 1 июля, нужно предоставлять документы, подтверждающие трудовой стаж до 1998 года.
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.