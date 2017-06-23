Как будет начисляться базовая пенсия с 1 июля 2018 года

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова рассказала о новом принципе начисления базовой пенсии, и какие документы нужны для подтверждения стажа будущим пенсионерам, передает BNews.kz.



В программе «Открытый диалог» министр сообщила, какие документы потребуются для подтверждения стажа до и после 1998 года.



«Сегодня базовая пенсия выплачивается всем одинаково. Независимо от стажа, все пенсионеры получают 50% от прожиточного минимума – это чуть более 12 000 тенге. С 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от трудового стажа каждого пенсионера плюс стаж после 1998 года, во время которого он участвовал в накопительной пенсионной системе нашей страны. Если граждане в этом случае будут иметь стаж до 10 лет, это будет 54% от прожиточного минимума. В 2018 году это составит чуть более 14 000 тенге. Если человек имеет 20 лет стажа, базовая пенсия составит 74% – это чуть выше 22 000 тенге. А если человек имеет стаж более 33 лет, то базовая пенсия будет составлять 28 000 тенге», – рассказала Дуйсенова.



Как объяснила министр, для того, чтобы сделать перерасчет стажа, никаких документов не требуется.



«Мы уже объявили об этом нашим состоявшимся пенсионерам. У нас есть единая информационная система, и мы знаем, когда и сколько человек перечислял в пенсионную накопительную систему. Расчет мы проведем на основании тех данных, которые у нас есть», – добавила Тамара Дуйсенова.



Казахстанцам, которые достигнут пенсионного возраста в этом году и выйдут на пенсию после 1 июля, нужно предоставлять документы, подтверждающие трудовой стаж до 1998 года.