Назван самый «горячий» рынок недвижимости в мире

Самый «горячий» рынок недвижимости находится в Исландии, где цены выросли на 17,8% за первый квартал этого года. По этому показателю Исландия превзошла Гонконг, Новую Зеландию и Канаду, пишет Telegraph



Как передает АСН, Великобритания в этом же рейтинге заняла 35-е место, ниже Германии и США.



Глава международного жилищного анализа в Knight Frank Кэйт Эверет-Аллен говорит, что спрос на жилье в Исландии в разы превышает предложение, так как после финансового кризиса многие подрядчики обанкротились и стройплощадки оказались заброшенными. Только в Рейкьявике планировалось построить 9000 квартир в течение ближайших трех лет, чтобы удовлетворить запросы покупателей. При этом население столицы Исландии составляет всего 123 тысячи человек при общем количестве исландцев — 330 тысяч.



Аналитики предполагают, что рынок жилья страдает ещё и от того, что квартиры сдают туристам через специфические сайты. В январе в Исландии обязали тех, кто сдает свой дом более, чем на 90 дней, получать соответствующую лицензию.



В прошлом году Банк Исландии прогнозировал, что к 2017 году туристы превысят местных жителей в соотношении пять к одному. Так что гостиницы страны явно не справляются с подобным наплывом.



В целом за последние три года средние цены на жилье выросли по всему миру. Сразу 11 стран зафиксировали рост цен более чем на 10% за первый квартал этого года, в то время как год назад в эту категорию вошли только четыре страны.