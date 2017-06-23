Назарбаев призвал помочь оралманам возвращаться на родину

Нурсултан Назарбаев призвал дипломатов помогать этническим казахам, желающим вернуться на историческую родину. Он отметил, что у оралманов в Казахстане не должно быть проблем с документами, передает Sputnik Казахстан.



"У нас во всех странах есть посольства. Представительствам необходимо помочь в подготовке документов для тех, кто хочет вернуться на родину.



Я поручаю это министерству иностранных дел. На границе для таких казахов не будет сложностей", — сказал Назарбаев в ходе пятого всемирного курултая казахов.



Глава государства добавил, что у репатриантов не должно быть проблем с документами в Казахстане. В пример он привел оралманов из Китая.



"Есть проблемы даже из-за того, что люди не были вовремя зарегистрированы при рождении, нет данных о месте работы. Им нужно помогать решить эти проблемы. Поручаю рассмотреть эти вопросы правительству", — отметил президент.



По мнению Назарбаева, в Казахстане необходимо создать фонд "Отандастар" для поддержки оралманов. Он призвал бизнесменов внести свой вклад в эту работу.



"Для поддержки казахов, которые находятся за границей или вернулись на родину, необходимо создать фонд "Отандастар". Я поручаю это правительству.



Сами знаете, за эти 25 лет в связи с развитием роста экономики, политики, много наших граждан стали богатыми людьми. Если будет много богатых, они дадут много рабочих мест.



Мы приняли людей из Северного Кавказа, чеченцев, открыли для них свои двери, то почему мы теперь должны обделять своих казахов? Я приглашаю всех бизнесменов внести свой вклад", — обратился глава государства.



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В Астане с 22 по 25 июня проходит V всемирный курултай казахов, участие в котором примут более 800 делегатов и гостей из 39 стран мира.



Среди них представители творческой, научной и педагогической интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, СМИ. Почти 80% делегатов и гостей курултая впервые участвуют в мероприятии.