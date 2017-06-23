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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Назарбаев призвал помочь оралманам возвращаться на родину

Просмотров:439 Опубликовано: Сегодня, 16:25
Назарбаев призвал помочь оралманам возвращаться на родину
Нурсултан Назарбаев. Фото: akorda.kz
Нурсултан Назарбаев призвал дипломатов помогать этническим казахам, желающим вернуться на историческую родину. Он отметил, что у оралманов в Казахстане не должно быть проблем с документами, передает Sputnik Казахстан.

"У нас во всех странах есть посольства. Представительствам необходимо помочь в подготовке документов для тех, кто хочет вернуться на родину.

Я поручаю это министерству иностранных дел. На границе для таких казахов не будет сложностей", — сказал Назарбаев в ходе пятого всемирного курултая казахов.

Глава государства добавил, что у репатриантов не должно быть проблем с документами в Казахстане. В пример он привел оралманов из Китая.

"Есть проблемы даже из-за того, что люди не были вовремя зарегистрированы при рождении, нет данных о месте работы. Им нужно помогать решить эти проблемы. Поручаю рассмотреть эти вопросы правительству", — отметил президент.

По мнению Назарбаева, в Казахстане необходимо создать фонд "Отандастар" для поддержки оралманов. Он призвал бизнесменов внести свой вклад в эту работу.

"Для поддержки казахов, которые находятся за границей или вернулись на родину, необходимо создать фонд "Отандастар". Я поручаю это правительству.

Сами знаете, за эти 25 лет в связи с развитием роста экономики, политики, много наших граждан стали богатыми людьми. Если будет много богатых, они дадут много рабочих мест.

Мы приняли людей из Северного Кавказа, чеченцев, открыли для них свои двери, то почему мы теперь должны обделять своих казахов? Я приглашаю всех бизнесменов внести свой вклад", — обратился глава государства.

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В Астане с 22 по 25 июня проходит V всемирный курултай казахов, участие в котором примут более 800 делегатов и гостей из 39 стран мира.

Среди них представители творческой, научной и педагогической интеллигенции, бизнеса, спорта, государственных и общественных организаций, СМИ. Почти 80% делегатов и гостей курултая впервые участвуют в мероприятии.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 8 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сергей Владимиров
  • Пантера
  • Лесник
  • мунайши73
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 18:56
Цитата: Thornhill
Сколько в страну въехало высоко образованных или состоятельных оралманов?

Я думаю что ни одного. Все, кто состоялись у себя на родине, там и пригодились, и живут неплохо в том же Иране, Китае. Это довольно развитые страны, и человек неглупый и работящий всегда найдет себе применение. К нам же едут неучи и тунеядцы в поисках обещяной президентом халявы. Но даже получив жилье и прочие льготы, не могут вести себя скромно и уважительно как подобает в гостях. Везде гадят, все ломают, навязывают свои порядки. Какой хозяин потерпит такого гостя? Наш почему-то терпит.
Более того, местные от них перенимают, увы, не самые лучшие привычки. То же ношение паранджи. Когда казахи ее носили? Не было такого. И те молодые девушки, которые так поступают, я считаю, предают свои корни. Женщины казашки всегда были наравне с мужчинами, и на коне, и в бою, имели свое достоинство и гордость. Подчеркивали свою красоту яркими камзолами, украшениями, гордой осанкой. Так почему сегодня они кутаются в пыльные тряпки, как совершившие что-то постыдное и пресмыкаются перед мужчиной, позволяя ему забить себя до смерти якобы за неправильное прочтение Корана. Позволяя бросить свою жену и детей в любой момент на произвол судьбы, просто послав смску со словом "Талак"? Куда делась ваша гордость, женщины?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Пантера
  • Лесник
 Колдун (Посетители) Сегодня, 18:34
Давай президент зови их неграмотных и в чалмах и паранжах,они тебе помогут построить демократичное ханство.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Лесник
 Thornhill (Посетители) Сегодня, 18:27
Васьвась,
Согласен! Всенормальные страны собирают к себе специалистов и состоятельных людей! А вся босота к нам!
Чтобы получить ВНЖ в далёкой и ни чем примечательной Новой Зеландии, в качестве инвестора, надо внести 3 600 000 долларов США в качестве инвестиций в страну!
Независимая иммиграция в Канаду: Стаж работы+образование дай, язык дай, экзамен по языку сдай и т.д.
У меня вопрос: Сколько в страну въехало высоко образованных или состоятельных оралманов?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Thornhill
  • botden
  • Крест
  • Пантера
  • Сергей Владимиров
  • Лесник
 babushka (Посетители) Сегодня, 17:23
я так поняла все у нас в государстве зашибись , все катаются как сыр в масле и больше думать не о чем как создать очередную кормушку, для очередного племянника.
 
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  • snovaya
  • Thornhill
  • мунайши73
  • Крест
  • Пантера
  • Сергей Владимиров
 Васьвась (Посетители) Сегодня, 17:19
Если люди, прожив где-то там у себя на родине без малого полжизни, так и не удосужились обзавестись документами, удостоверяющими собственную личность. Это означает они не учились в школе, не имели специальности и достойной работы, наплевательски отнеслись к будущему собственных детей, поскольку у детей также не имеется документов. То о каком тестировании на профпригодность может идти вообще речь? Это не граждане, а обыкновенная шантропа, зарабатывающая себе на пропитание подаяниями и мелким воровством. Вся их образованность, это Коран. С ним они и носятся. Причем современный Коран, имеющий так мало с первоисточником и пропагандирующем ненависть и насилие. Причем ненависть особо и разжигать не приходится. Эти люди, приезжая в цивилизованные страны, УЖЕ ненавидят местных за то, что у тех с рождения были большие блага, чем они сами смели когда-то мечтать. С них что здесь, что там - толку ноль.

Надо как Штаты: либо принимать спецов и создавать им условия для работы и инноваций, либо досвидос на малую родину. Нечего тут генофонд засорять.
 
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  • dolph02071075
  • Thornhill
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 17:18
Назарбаев призвал помочь оралманам возвращаться на родину .чужих привечаем а свои пусть бегут
 
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  • Пантера
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 16:51
Есть проблемы даже из-за того, что люди не были вовремя зарегистрированы при рождении, нет данных о месте работы. Им нужно помогать решить эти проблемы.
Главное под эт шумок китайцы не стали казахами, как выше прокомментировали пусть проверят на знание казахского языка, хотя бы разговорного
 
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  • Крадун
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 timEs (Посетители) Сегодня, 16:38
тестировать необходимо оралманов и направлять на обучение, создавать школы для оралманов, учить в общем, а то в последнее время смотрю общая грамотность населения резко ухудшилась.
 
 

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