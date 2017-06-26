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В Австрии голый казахстанец влез в окно к соотечественнику и обокрал

Просмотров:354 Опубликовано: Сегодня, 08:15
В Австрии голый казахстанец влез в окно к соотечественнику и обокрал
Фото: time.kz
Сотрудник Казахстанского международного бюро по правам человека Андрей Гришин пережил странное ограбление в Вене. Ночью к нему в номер через окно влез голый мужчина и украл часы. Грабителем оказался казахстанец из Алматы, пишет «Время».

По словам Андрея, в Вену он приехал на конференцию ОБСЕ. Поселили его на 6 этаже в мансарде.

«На ночь оставил окно открытым. Просыпаюсь от шума и вижу голого мужика, который бросил мне по-русски: «Спи давай!». Я мгновенно вспомнил все пересмотренные фильмы про маньяков и пришел в тихий ужас, но в тот момент решил притвориться пьяным - стал нести ерунду, что-то вроде «бухать хочу...», и делать вид, что засыпаю.

Мужик начал меня успокаивать: мол, «потом, потом бухать!», порылся в вещах, разбросал их по комнате и вылез в окно», - рассказал Гришин.

После того, как странный похититель удалился, казахстанец побежал на ресепшн, требуя вызвать полицию.

«Приехали парень и девушка. Перечислил им, что у меня пропало: нетбук, часы, деньги, носовой платок и расческа. Полицейский высовывается в окно и... убеждает дебошира спуститься! Но тот уполз по крыше и проник в какой-то другой номер», - говорит Андрей.

Странного грабителя удалось задержать, оказалось, что похитил он только часы, нетбук и деньги обнаружились в комнате.

Утром за завтраком Андрей услышал описание этой же истории, но с другого ракурса.

«Оказалось, что в гостинице проходит международная конференция врачей-травматологов, и наш алматинец, ее участник, перебрал спиртного. Его с трудом доставили в номер на пятом этаже, но он все требовал продажной любви. Видимо, его закрыли в номере, но он обрел свободу через окно…» - передает сотрудник Бюро.

После этого инцидента Гришин вместе с организатором конференции врачей ходили по полицейским участкам. Все удивлялись тому, что казахстанец умудрился выбрать окно своего соотечественника и проделывал на крыше шестиэтажного отеля головокружительные трюки.

«Его судьбу будет решать прокурор: просто ли депортируют или предъявят обвинение (проникновение и кража), не знаю... Сам он ничего не помнит!» - отмечает Гришин.

В пресс-службе МИД Казахстана подтвердили: действительно, 33-летний гражданин нашей республики задержан полицией Вены в отеле за дебош в нетрезвом виде.

Правда, австрийская полиция никакой информации о задержанном не сообщила, сославшись на… просьбу задержанного не сообщать никаких данных о себе никому.

Андрей Гришин отметил, что ему известно имя ночного непрошеного гостя, но называть его не стал.

«Ни к чему это... Все обошлось... Все мы люди. С кем не бывает», - резюмировал он.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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Sazan (Посетители) Сегодня, 10:19
Вот это я понимаю отличился! lol
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 09:32
Ни себе чего - травматолог! rofl
 
 

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