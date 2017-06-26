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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

1 июля в Казахстане будет рабочим днем

Просмотров:374 Опубликовано: Сегодня, 09:44
1 июля в Казахстане будет рабочим днем
Фото: tarih.spring.kz
А 6, 7 июля казахстанцы будут отдыхать и отмечать День столицы.

В эту субботу, 1 июля казахстанцы будут работать за 7 июля (пятницу), который стал дополнительным выходным, в связи с постановлением Премьер-министра РК о переносе дней отдыха и в рамках празднования Дня столицы, передает Zakon.kz

" В соответствии с пунктом 3 статьи 85 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года и целях рационального использования рабочего времени Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перенести дни отдыха: с субботы 18 марта 2017 года на понедельник 20 марта 2017 года; с субботы 1 июля 2017 года на пятницу 7 июля 2017 года.
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования", - говорится в тексте постановления Премьер-министра Б.Сагинтаева.

Напомним, что День столицы, в этом году казахстанцы будут праздновать целых четыре дня подряд: 6 июля (четверг) и 7 июля (пятница) и затем еще два выходных 8 и 9 июля (суббота и воскресенье соответственно).

Отметим, что День столицы отмечается в Казахстане с 2008 года. Раньше этот праздник отмечался на городском уровне 10 июня.

После Дня столицы, казахстанцы получат дополнительные выходные лишь в августе. Так, 30 августа мы отметим День Конституции, а затем - 1 сентября - первый день Курбан айта, ну, а далее только декабрьские праздники, до которых нам еще совсем далеко.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 11:04
Цитата: Крадун
Ну кто будет работать,а кто нет!
ну кто то и в остальные дни не утруждается

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 09:52
В эту субботу, 1 июля казахстанцы будут работать за 7 июля (пятницу),

Ну кто будет работать,а кто нет! lol dance
 
 

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