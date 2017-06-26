Съездить в Турцию и Эмираты дешевле, чем на Алаколь - Мухамедиулы

О том, когда в Казахстане подешевеет внутренний туризм, рассказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в медиацентре EXPO-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Секрета нет, съездить в Турцию, в Эмираты дешевле, чем на Алаколь и другие зоны отдыха. Конечно, всех возмущает, что у нас высокие цены. Но когда будет альтернатива, больше предложений, стоимость упадет, поэтому мы заинтересованы, чтобы он (внутренний туризм - прим. автора) имел широкий размах", - сказал Мухамедиулы, отвечая на вопросы журналистов.



По его словам, пока Казахстан имеет ограниченный туристический ресурс, владельцы курортных зон будут держать высокую стоимость.



"Я уверен, когда будут широкомасштабные движения, то и стоимость будет достаточно приемлемая. И поэтому мы сейчас интенсивно работаем. Что такое концепция (развития туристской отрасли РК до 2020 года - прим. автора)? Это не просто программа, которую приняли и закрыли, она потом будет иметь подзаконные акты, где мы расписываем все. И, конечно, она будет обязательна для исполнения для всех органов. Мы спешим и двигаем вперед, чтобы наша концепция была принята поскорее и была реализована", - заметил министр.



Министр добавил, что концепция развития туристической деятельности будет обсуждена завтра, 27 июня, на заседании правительства, куда в качестве специального гостя приглашен генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи.