Сейчас на сайте
2869
объявлений
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • Продам Тельман, зем. участок за 2 200 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 10 500 000 тенге
 

 
Понедельник, 26 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.88 KZT
  • €1 = 364.9 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Съездить в Турцию и Эмираты дешевле, чем на Алаколь - Мухамедиулы

Просмотров:269 Опубликовано: Сегодня, 12:03
Съездить в Турцию и Эмираты дешевле, чем на Алаколь - Мухамедиулы
Фото Eurasiatravel.kz
О том, когда в Казахстане подешевеет внутренний туризм, рассказал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы на пресс-конференции в медиацентре EXPO-2017, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Секрета нет, съездить в Турцию, в Эмираты дешевле, чем на Алаколь и другие зоны отдыха. Конечно, всех возмущает, что у нас высокие цены. Но когда будет альтернатива, больше предложений, стоимость упадет, поэтому мы заинтересованы, чтобы он (внутренний туризм - прим. автора) имел широкий размах", - сказал Мухамедиулы, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, пока Казахстан имеет ограниченный туристический ресурс, владельцы курортных зон будут держать высокую стоимость.

"Я уверен, когда будут широкомасштабные движения, то и стоимость будет достаточно приемлемая. И поэтому мы сейчас интенсивно работаем. Что такое концепция (развития туристской отрасли РК до 2020 года - прим. автора)? Это не просто программа, которую приняли и закрыли, она потом будет иметь подзаконные акты, где мы расписываем все. И, конечно, она будет обязательна для исполнения для всех органов. Мы спешим и двигаем вперед, чтобы наша концепция была принята поскорее и была реализована", - заметил министр.

Министр добавил, что концепция развития туристической деятельности будет обсуждена завтра, 27 июня, на заседании правительства, куда в качестве специального гостя приглашен генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Танкист (Посетители) Сегодня, 13:55
Например Tree of life за день с семьей (5 человек) минимум 50000 в день + Банан-санан.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика