"Правительство для граждан" перерассчитало пенсии и социальные пособия

Госкорпорация "Правительство для граждан" произвела перерасчет пенсий и социальных пособий, которые увеличатся с 1 июля. Предоставления дополнительных документов не потребуется, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Более 2,1 миллиона пенсионеров уже с 1 июля получат повышенные пенсии. По сравнению с размером пенсий в 2016 году с 1 июля ожидается повышение до 20 процентов. Так, если минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля он повысится до 45 711 тенге. Для сравнения, в 2016 году минимальный размер пенсии составлял 37 789 тенге. Пенсия будет пересчитана всем состоявшимся пенсионерам. При этом предоставления дополнительных документов не потребуется", - говорится в распространенном сообщении.
С 1 июля на 20 процентов увеличатся размеры пособия на рождение ребенка. На первого, второго и третьего ребенка сумма пособия составит 38 МРП, или 86 222 тенге, на четвертого и всех последующих детей - 63 МРП, или 142 947 тенге.
В пресс-службе также сообщили реквизиты, необходимые для приема отчислений и взносов в рамках медстрахования. Бенефициар: Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Банк бенефициара: Некоммерческое акционерное общество Государственная корпорация "Правительство для граждан". БИК: GCVPKZ2A. ИИК: KZ92009MEDS368609103. БИН: 160440007161.
Напомним, 20 июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о повышении пенсий и пособий по рождению ребенка.
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