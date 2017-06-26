Сейчас на сайте
2869
объявлений
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 8 000 тенге
  • Продам Тельман, зем. участок за 2 200 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 14 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 500 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 20 000 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 10 500 000 тенге
 

 
Понедельник, 26 Июня
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.88 KZT
  • €1 = 364.9 KZT
  • 1 RUB = 5.47 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

"Правительство для граждан" перерассчитало пенсии и социальные пособия

Просмотров:63 Опубликовано: Сегодня, 14:00
"Правительство для граждан" перерассчитало пенсии и социальные пособия
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Госкорпорация "Правительство для граждан" произвела перерасчет пенсий и социальных пособий, которые увеличатся с 1 июля. Предоставления дополнительных документов не потребуется, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Более 2,1 миллиона пенсионеров уже с 1 июля получат повышенные пенсии. По сравнению с размером пенсий в 2016 году с 1 июля ожидается повышение до 20 процентов. Так, если минимальный размер пенсии (с учетом базовой пенсии) с 1 января 2017 года составляет 40 950 тенге, то с 1 июля он повысится до 45 711 тенге. Для сравнения, в 2016 году минимальный размер пенсии составлял 37 789 тенге. Пенсия будет пересчитана всем состоявшимся пенсионерам. При этом предоставления дополнительных документов не потребуется", - говорится в распространенном сообщении.

С 1 июля на 20 процентов увеличатся размеры пособия на рождение ребенка. На первого, второго и третьего ребенка сумма пособия составит 38 МРП, или 86 222 тенге, на четвертого и всех последующих детей - 63 МРП, или 142 947 тенге.

В пресс-службе также сообщили реквизиты, необходимые для приема отчислений и взносов в рамках медстрахования. Бенефициар: Некоммерческое акционерное общество "Государственная корпорация "Правительство для граждан". Банк бенефициара: Некоммерческое акционерное общество Государственная корпорация "Правительство для граждан". БИК: GCVPKZ2A. ИИК: KZ92009MEDS368609103. БИН: 160440007161.

Напомним, 20 июня Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о повышении пенсий и пособий по рождению ребенка.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 14:15
Ты взвешен и найден слишком легким (с) burumburum
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика