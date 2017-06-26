В Генпрокуратуре рассказали, как уменьшают бюрократию в полиции

Пилотный проект уменьшил бюрократию в полиции и прокуратуре и в два раза сократил срок прохождения уголовного процесса. Об этом сообщил начальник отдела Департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генпрокуратуры Абзал Гилим, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Цель проекта по оптимизации уголовного процесса – упростить и ускорить уголовный процесс, повысить защищенность граждан путем внедрения современных технологий без внесения изменений в законодательство. По словам Гилима, сроки расследования дел и весь уголовный процесс в этом отношении безнадежно устарели.



"Скажем, если по УПК дела в форме ускоренного производства должны заканчиваться в 15 суток, то в рамках проекта мы сократили эти сроки в два-три раза, просто уменьшив бюрократию в полиции и прокуратуре и оптимизировав процессы. Находим поддержку и в суде. Если раньше такие дела рассматривались судом от десяти дней до месяца, то сейчас во многих случаях в три-пять дней", - пояснил Абзал Гилим.



Сейчас этот проект запущен в Алматинском районе Астаны, Целиноградском районе Акмолинской области, а также в Алматы, Актобе, Кызылорде, Экибастузе. По словам представителя Генпрокуратуры, подключены также восемь крупных железнодорожных станций - Астана, Арысь, Защита, Кызылорда, Кандыагаш, Костанай, Мангистау и Шу.