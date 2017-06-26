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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

За какие комментарии в соцсетях могут наказать?

Просмотров:398 Опубликовано: Сегодня, 16:10
За какие комментарии в соцсетях могут наказать?
Фото из открытых источников
Вопрос об ответственности за комментарии в социальных сетях в последнее время является одним из самых обсуждаемых. О том, какое наказание ждет пользователей за деструктивные комментарии, рассказала официальный представитель МИК РК Альбина Атен, сообщает пресс-служба СЦК.

«В соответствии законом РК „О средствах массовой информации“ интернет-ресурс отнесен к СМИ, а информация, размещенная на нем, является продукцией СМИ. Таким образом, информация, размещаемая на интернет-ресурсе независимо от его формы собственности, включая социальные сети, должна соответствовать требованиям достоверности и соблюдать права и интересы физических и юридических лиц», — сообщила Альбина Атен.

Так, в соответствии со статьей 274 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения вреда правам и интересам граждан, организаций, интересам общества или государства с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до 5 тыс. месячных расчетных показателей (МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
PR-провалы на государственном уровне

Альбина Атен отметила, что часто в информационном пространстве, особенно в комментариях к материалам, фиксируются факты по статье 130 УК РК (распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию). Такие нарушения законодательства совершенные публично или с использованием СМИ, или соцсетей наказываются штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Кроме того, как пояснила представитель МИК РК, распространение на территории Казахстана продукции СМИ, содержащей сведения и материалы, направленные на пропаганду или агитацию насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности РК, подрыва безопасности государства, войны, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, пропаганду и оправдание экстремизма или терроризма, а также раскрывающие технические приемы и тактику антитеррористических операций в период их проведения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, то это влечет за собой штраф на физических лиц в размере 20, на должностных лиц — в размере 25, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 50, на субъектов среднего предпринимательства в размере 100, на субъектов крупного предпринимательства в размере 200 МРП, с конфискацией продукции средств массовой информации.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 2 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:01
Цитата: Егерь
Это чтобы против власти не вякали

железно!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Ну Ну
 Егерь (Посетители) Сегодня, 16:55
Это чтобы против власти не вякали. Всё должно быть ажурно даже в комментах. Лизоблюдство приветствуется. huh

Коллега лесника.
 
 

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