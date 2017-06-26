Методика расчета средней зарплаты в Казахстане может измениться

В Казахстане могут изменить методику подсчета средней заработной платы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов на отчетной встрече с населением.
Министра спросили о том, почему средняя зарплата в стране значится в районе 140 тысяч тенге при том, что некоторые казахстанцы, живущие в регионах, могут получать 30 или 50 тысяч тенге.
"Наверное, статистика такая наука, которая оперирует средними величинами. И для того чтобы понимать температуру по всей стране или по регионам, как раз используется средняя будь то заработная плата, подушевой доход, располагаемые доходы, расчеты делаются в среднем. Конечно, есть и минусы, и чем меньше коэффициент отклонения, тем лучше, это говорит о равенстве в стране. К сожалению, у нас действительно есть зарплаты в миллион, полтора миллиона, есть зарплаты в сто тысяч и меньше. Статистика учитывает их как среднюю", - отметил глава МНЭ РК.
Сулейменов выразил согласие с тем, что в Казахстане необходимо рассчитывать подобную статистику по секторам.
"Согласен, наверное, надо подумать о том, чтобы вводить не только средние величины, но и медианные, и брать посекторально. То есть не только средняя зарплата по стране, может быть, по каким-то сегментам разделять. Я думаю, мы с Комитетом по статистике проработаем этот вопрос. Хотя методология статистики, которую мы используем сейчас, она полностью соответствует методологии Всемирного банка и МВФ", - добавил Тимур Сулейменов.
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