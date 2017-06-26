Взять деньги из ЕНПФ на нерыночных условиях невозможно - Сулейменов

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что средства ЕНПФ инвестируются только на рыночных условиях, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"(Единый накопительный пенсионный фонд - прим. автора) - большой источник финансирования, значительная доля. Это длинные деньги, которые, на наш взгляд, однозначно необходимо использовать. Они не должны лежать грузом или быть инвестированы исключительно в иностранных эмитентов, в иностранные валюты. Поэтому роль активов ЕНПФ есть. Для этого создан совет по управлению ЕНПФ. Он возглавляется на уровне Президента. Утвержден инвестиционный меморандум, то есть куда могут инвестироваться активы ЕНПФ. Управляет активами, будучи профессиональным управляющим, Национальный Банк. То есть в доверительном управлении у Национального Банка. Самое главное, что необходимо про это знать, - что они инвестируют исключительно на рыночных условиях. То есть взять деньги из ЕНПФ на нерыночных условиях невозможно", - сказал министр на отчетной встрече с населением.



Таким образом, по его словам, обеспечиваются сохранность и доходность пенсионных накоплений.



"То есть ниже инфляции, ниже складывающегося уровня доходности по рынку деньги никому не даются, это самое главное. Есть совет, который просматривает, который одобряет основные направления, куда можно инвестировать - это дефицит государственного бюджета, вклад для развития рынка ценных бумаг, ну и вклад в реальную экономику. Затем все эти направления также просматриваются на госкомиссии по модернизации. И затем конкретное решение принимается самим ЕНПФ, который управляется Нацбанком. Поэтому несколько фильтров до принятия решения любое привлечение средств проходит. На мой взгляд, так и должно быть", - заключил Тимур Сулейменов.