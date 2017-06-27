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«Правительство против граждан»: Сотрудница рассказала о беспределе в госкорпорации

Просмотров:843 Опубликовано: Сегодня, 08:16
«Правительство против граждан»: Сотрудница рассказала о беспределе в госкорпорации
Фото из открытых источников
Сотрудница НАО «Правительство для граждан» Айгуль Асылбек рассказала о работе компании после трех реорганизаций и нарушении закона, передает ИА «NewTimes.kz».

Откровенное письмо, в котором специалист по госзакупкам Айгуль Асылбек пишет о работе компании, опубликовано на странице «Астана Что? Где? Когда?» в Facebook. По словам женщины, которая сейчас находится в декрете, низкая зарплата, понижение в должности и нарушение закона, вынудили ее рассказать о беспределе в «Правительстве для граждан».

«Хочу всем рассказать о красивой оболочке НАО «ГК «Правительство для граждан» и гнилости, беспределе и безнаказанности внутри нее. Как известно, данная организация образовалась из ранее существовавших четырех абсолютно разных предприятий. Я являлась работником одной из них. Почти год прошел, как мы пережили 3 реорганизации, с каждым разом седея и живя, как на пороховой бочке. Первая реорганизация – это было просто техническое объединение в одну кучу, только смена наименования. Результатом второй реорганизации явилось уменьшение заработной платы на 40%, хотя руководству, наоборот, она была повышена. По уровню зарплат нас перекинули лет на 5 назад. И, да, – все это по букве закона, так объяснила проверка инспекции труда и соцзащиты. Ну и результат третьей реорганизации - понижение в должности до самого низшего уровня и перевод в отдел, не относящийся к моей многолетней работе. То есть на примере - «танцору» предложили стать «врачом», и ничего, что у тебя нет спецобразования. А знаете, какой ответ руководства: «Не нравится – пожалуйста, увольняйся, никто никого не держит, закон на нашей стороне». Да, все верно, трудовой кодекс абсолютно на стороне работодателя. А мы, народ, либо подчиняемся, либо на вольные хлеба, другого выхода нет», ― говорится в посте.

Как отмечает Айгуль, в «Правительстве для граждан» она проработала руководителем отдела более 5 лет, а ее профессиональный стаж - более 10 лет. Однако в результате третьей реорганизации женщине предложили самую низкую должность - специалиста в отделе, который не относится к ее профилю.

«Всю жизнь работала закупщиком, имею экономическое образование, а теперь мне предложили специалиста в производственном отделе в области земельного кадастра. Але, там, наверху, хоть немного вникните – у меня как минимум отсутствует образование в области земельного кадастра. Работодатель просто манипулирует нормами действующего законодательства, благо оно ему на руку, великолепно играет судьбами людей, как в шахматы, хочу - повышу, а не нравится - в операторы переведу, запросто – закон-то позволяет. А то, что у людей семьи, обязательства – всем все равно. Элементарно работодатель не угодных ему работников, которые не живут «по понятиям общества», просто убирает с пути», ― возмущена женщина.

В итоге специалист попросила руководство пересмотреть свое предложение, но новая должность шокировала ее еще больше.

«Руководство НАО тупо, без включения своих мозгов, оставляет мою кандидатуру на несуществующей должности несуществующего управления несуществующей организации. Звучит нелепо – но это абсолютная реальность, они даже додумались выдать мне на руки официальный документ, где все это и прописали. Получается, предприятие выдало документ с фиктивными данными, в соответствии с которым я должна после окончания своего декретного отпуска выходить на работу в «никуда». Я просто нигде не числюсь, в штате НАО, куда входит почти 500 человек – меня просто нет, я ни к кому не отношусь, только на бумажке в «облаке». Что вообще творится, что за беспредел и безумие – других слов я не нахожу. В соответствии с действующим законодательством – работодатель обязан сохранить за мной место работы, а по факту – за мной сохранено несуществующее место работы», ― пишет Айгуль.

«Одно хочу спросить у работодателя, на чем основывался их выбор и распределение будущих работников? В чем была необходимость нанимать кадры со стороны – когда в штате всех трех дирекций и центрального аппарата НАО имеются свои действующие достаточно квалифицированные работники? Я спрашиваю чисто по своему профнаправлению, хотя такой же беспредел творится и в других направлениях общества. Могу даже предположить ответ работодателя – мол, было собеседование комиссионное, и якобы комиссия приняла решение. Чушь и ложь, сами понимаете, такие собеседования, по сути, техническая процедура для «отвода глаз». А такому работодателю как НАО – грош цена, если просто так раскидывается квалифицированными кадрами. Знаете, что больше всего обидно, что женщины в декрете должны отдыхать и набираться сил в ожидании будущего малыша, а на деле, получается, работодатель вынуждает нас переживать и бороться за свои права… Вот куда я «завтра» должна выходить на работу, на какую должность, чем я в будущем должна заниматься? Это не «Правительство для граждан» – это «Правительство ПРОТИВ граждан», очень печально», ― заключила женщина.
Источник: NewTimes.kz
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Комментарии ( 11 )

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Вован (Посетители) Сегодня, 12:11
Всю жизнь работала закупщиком.........Конечно кормушку забрали,обидно внатуре. crazy
 
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Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 11:49
Швейк,
Quwanysh Atshybaiuly,
Для личного общения используйте, пожалуйста, ПС. Все комментарии, не относящиеся к теме статьи или нарушающие правила выше этого поста, будут удалены без предупреждений.
 
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Швейк (Посетители) Сегодня, 11:48
Quwanysh Atshybaiuly,
А вы сначала озвучьте свои жизненные достижения, чтобы стать интересным таким публичным людям как Валуев. Ибо как шустро съезжать с темы, переобуваться на лету и включать дурака - это не достижения, а жизненное кредо школьного задрота dada
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:39
Швейк
Согласен с вами. Пожалуйста, пригласите Валуева в Актау и я вместе с этим человеком устроим "рамсы" как вы написали. И проверим мою конкурентоспособность.
Моё имя у всех на глазах. Ни как у некоторых здесь псевдонимоходящих ...
 
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  • Sazan
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:25
Quwanysh Atshybaiuly,
Какой смешной латинофил, однако! lol
Теперь о конкуренции и прочей бла-бла-бла - а не выйти ли вам порамсовать с Валуевым, к примеру, а? Чтоб аналогично почувствовать себя не вписавшимся в коллектив принятых с подачи агашек саке-баке-маке. Мысль понятна, надеюсь? dada
 
-2
  • Тина
  • Союз
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 11:19
Sazan
Благодарю вас, за то, что вспомнили обо мне на этой макале. Обычно меня вспоминают, когда публикуют статью про латиницу.
А если, не отвлекаться от темы, то такова система. Нужно быть конкурентоспособным человеком. И принимать изменившееся ситуацию таким, какой он есть. А не плакать, что я экономист. То, что она не стала своим в коллективе, говорит о том, что в этом виновна она, а не коллектив ...
 
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from Aktau (Посетители) Сегодня, 11:07
Цитата: Sazan
Хоиела сказать, что потрясена и восхищена ЭКСПОм. Уже 58 раз сходила, и сегодня еще 5 раз схожу.



про ХЕРО смешно ))
 
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  • leo529
  • мунайши73
  • Mestnyi
  • arelav_74
  • from Aktau
  • nadiuna
  • Тина
  • pronina1976
 Sazan (Посетители) Сегодня, 09:51
Цитата: Тина
даже проверочки не начались после таких писем сотрудников?

Проверка уже успешно прошла. И установила, что на самом деле это в компьютере все буквы перепутались. На самом деле девушку зовут не Айгуль Асылбек, а Куаныш Атшыбай. А текст был примерно следующим: бесконечно благодарна нашему великому, дальновидному и мудрому Первому президенту за его заботу. Настолько сильно благодарна, что вообще хочу отказаться от зарпоаты6и всех социалок. Также очень рада, что продолжают богатеть наши руководители нацкомпаний и госкорпораций. Всё, всё для государства!
Да, вот еще. Хоиела сказать, что потрясена и восхищена ЭКСПОм. Уже 58 раз сходила, и сегодня еще 5 раз схожу.
 
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  • arelav_74
  • кукла
  • nadiuna
 Союз (Посетители) Сегодня, 09:41
Не удивительно. Но одно дело - беспредел работодателей (депутатов, министров и прочих чинуш), и другое - инертность самого общества, принимающего кабальные положения на себя смиренно. Проблема этого кроется, по-моему, в двух основных причинах: незнание законодательства (и, к сожалению, не желание его изучать) и страх за неопределённое будущее в случае попытки отстаивать свои права. С таким отношением скоро-скоро на колени поставят и вернут точно в феодальный строй под громкие лозунги про заботу о народе.
 
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 Disco (Посетители) Сегодня, 09:28
С новыми поправками в трудовой кодекс этого и следовало ожидать. Работодателю развязали руки, хочет убирает социальные, хочет премии, хочет зарплату, хочет увольняет.

Танцуют все...
 
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