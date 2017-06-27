«Правительство против граждан»: Сотрудница рассказала о беспределе в госкорпорации

Сотрудница НАО «Правительство для граждан» Айгуль Асылбек рассказала о работе компании после трех реорганизаций и нарушении закона, передает ИА «NewTimes.kz».



Откровенное письмо, в котором специалист по госзакупкам Айгуль Асылбек пишет о работе компании, опубликовано на странице «Астана Что? Где? Когда?» в Facebook. По словам женщины, которая сейчас находится в декрете, низкая зарплата, понижение в должности и нарушение закона, вынудили ее рассказать о беспределе в «Правительстве для граждан».



«Хочу всем рассказать о красивой оболочке НАО «ГК «Правительство для граждан» и гнилости, беспределе и безнаказанности внутри нее. Как известно, данная организация образовалась из ранее существовавших четырех абсолютно разных предприятий. Я являлась работником одной из них. Почти год прошел, как мы пережили 3 реорганизации, с каждым разом седея и живя, как на пороховой бочке. Первая реорганизация – это было просто техническое объединение в одну кучу, только смена наименования. Результатом второй реорганизации явилось уменьшение заработной платы на 40%, хотя руководству, наоборот, она была повышена. По уровню зарплат нас перекинули лет на 5 назад. И, да, – все это по букве закона, так объяснила проверка инспекции труда и соцзащиты. Ну и результат третьей реорганизации - понижение в должности до самого низшего уровня и перевод в отдел, не относящийся к моей многолетней работе. То есть на примере - «танцору» предложили стать «врачом», и ничего, что у тебя нет спецобразования. А знаете, какой ответ руководства: «Не нравится – пожалуйста, увольняйся, никто никого не держит, закон на нашей стороне». Да, все верно, трудовой кодекс абсолютно на стороне работодателя. А мы, народ, либо подчиняемся, либо на вольные хлеба, другого выхода нет», ― говорится в посте.



Как отмечает Айгуль, в «Правительстве для граждан» она проработала руководителем отдела более 5 лет, а ее профессиональный стаж - более 10 лет. Однако в результате третьей реорганизации женщине предложили самую низкую должность - специалиста в отделе, который не относится к ее профилю.



«Всю жизнь работала закупщиком, имею экономическое образование, а теперь мне предложили специалиста в производственном отделе в области земельного кадастра. Але, там, наверху, хоть немного вникните – у меня как минимум отсутствует образование в области земельного кадастра. Работодатель просто манипулирует нормами действующего законодательства, благо оно ему на руку, великолепно играет судьбами людей, как в шахматы, хочу - повышу, а не нравится - в операторы переведу, запросто – закон-то позволяет. А то, что у людей семьи, обязательства – всем все равно. Элементарно работодатель не угодных ему работников, которые не живут «по понятиям общества», просто убирает с пути», ― возмущена женщина.



В итоге специалист попросила руководство пересмотреть свое предложение, но новая должность шокировала ее еще больше.



«Руководство НАО тупо, без включения своих мозгов, оставляет мою кандидатуру на несуществующей должности несуществующего управления несуществующей организации. Звучит нелепо – но это абсолютная реальность, они даже додумались выдать мне на руки официальный документ, где все это и прописали. Получается, предприятие выдало документ с фиктивными данными, в соответствии с которым я должна после окончания своего декретного отпуска выходить на работу в «никуда». Я просто нигде не числюсь, в штате НАО, куда входит почти 500 человек – меня просто нет, я ни к кому не отношусь, только на бумажке в «облаке». Что вообще творится, что за беспредел и безумие – других слов я не нахожу. В соответствии с действующим законодательством – работодатель обязан сохранить за мной место работы, а по факту – за мной сохранено несуществующее место работы», ― пишет Айгуль.



«Одно хочу спросить у работодателя, на чем основывался их выбор и распределение будущих работников? В чем была необходимость нанимать кадры со стороны – когда в штате всех трех дирекций и центрального аппарата НАО имеются свои действующие достаточно квалифицированные работники? Я спрашиваю чисто по своему профнаправлению, хотя такой же беспредел творится и в других направлениях общества. Могу даже предположить ответ работодателя – мол, было собеседование комиссионное, и якобы комиссия приняла решение. Чушь и ложь, сами понимаете, такие собеседования, по сути, техническая процедура для «отвода глаз». А такому работодателю как НАО – грош цена, если просто так раскидывается квалифицированными кадрами. Знаете, что больше всего обидно, что женщины в декрете должны отдыхать и набираться сил в ожидании будущего малыша, а на деле, получается, работодатель вынуждает нас переживать и бороться за свои права… Вот куда я «завтра» должна выходить на работу, на какую должность, чем я в будущем должна заниматься? Это не «Правительство для граждан» – это «Правительство ПРОТИВ граждан», очень печально», ― заключила женщина.