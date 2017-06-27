Сейчас на сайте
2814
объявлений
  • Продам 4-комнатную квартиру за 26 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 11 000 000 тенге
  • Продам Батыр, дом за 5 500 000 тенге
  • Меняю 2-комнатную квартиру за 8 700 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 6 200 000 тенге
  • Продам 4-комнатную квартиру за 17 500 000 тенге
  • Продам Гараж за 2 400 000 тенге
 

 
Вторник, 27 Июня
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 325 KZT
  • €1 = 362.8 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

План Черчилля по строительству туннеля под Ла-Маншем нашли в Великобритании

Просмотров:299 Опубликовано: Сегодня, 08:35
План Черчилля по строительству туннеля под Ла-Маншем нашли в Великобритании
Фото: dailymail.co.uk
В Великобритании обнаружен документ, из которого становится известно, что сэр Уинстон Черчилль предлагал построить туннель под Ла-Маншем, соединяющем Великобританию с Францией, еще на 80 лет раньше даты реального открытия, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail.

Найденный документ подписан 12 июня 1914 года, когда Черчиль занимал пост первого лорда адмиралтейства.

Документ представляет собой план строительства туннеля с разводным мостом. Черчиль отмечал в своей записке, что мост нужно будет разрушить, если Великобритания начнет воевать с Францией. Кроме того, он продумал возможность затопления туннеля в случае возможного военного конфликта.

"Орудий одного небольшого крейсера достаточно, чтобы обрушить мост и абсолютно прекратить проезд поездов и солдат.С другой стороны, если Франция – наш друг, и мы хотим держать сообщение по туннелю открытым, морское командование поможет нам в этом", — писал политик.

6 июля найденный документ предполагается выставить на торги в рамках аукциона Mullock.
Источник: Today.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика