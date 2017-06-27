План Черчилля по строительству туннеля под Ла-Маншем нашли в Великобритании

В Великобритании обнаружен документ, из которого становится известно, что сэр Уинстон Черчилль предлагал построить туннель под Ла-Маншем, соединяющем Великобританию с Францией, еще на 80 лет раньше даты реального открытия, передает Today.kz со ссылкой на Daily Mail.



Найденный документ подписан 12 июня 1914 года, когда Черчиль занимал пост первого лорда адмиралтейства.



Документ представляет собой план строительства туннеля с разводным мостом. Черчиль отмечал в своей записке, что мост нужно будет разрушить, если Великобритания начнет воевать с Францией. Кроме того, он продумал возможность затопления туннеля в случае возможного военного конфликта.



"Орудий одного небольшого крейсера достаточно, чтобы обрушить мост и абсолютно прекратить проезд поездов и солдат.С другой стороны, если Франция – наш друг, и мы хотим держать сообщение по туннелю открытым, морское командование поможет нам в этом", — писал политик.



6 июля найденный документ предполагается выставить на торги в рамках аукциона Mullock.