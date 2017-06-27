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Пенсионные накопления казахстанцев перевалили за семь триллионов тенге

Просмотров:138 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Пенсионные накопления казахстанцев перевалили за семь триллионов тенге
Иллюстративное фото с сайта pexels.com
Общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 июня 2017 года составила 6,99 триллиона тенге, по сравнению с началом года увеличившись на 309,6 миллиарда тенге (или 4,6 процента). При этом 2 июня пенсионные активы казахстанцев превысили семь триллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-центр АО "ЕНПФ".

Сообщается, что сумма пенсионных взносов за пять месяцев 2017 года составила 300,6 миллиарда тенге, среднемесячный размер поступлений по обязательным пенсионным - более 57 миллиардов тенге.

За январь-май 2017 года ЕНПФ осуществил пенсионные выплаты на 106,03 миллиарда тенге, что превысило показатели за аналогичный период прошлого года на 24 процента (85,5 миллиарда тенге).

"При этом 73,8 процента произведенных пенсионных выплат (или 78,3 миллиарда тенге) составили выплаты по достижении пенсионного возраста, 1,5 процента (1,6 миллиарда тенге) - выплаты лицам, получившим инвалидность 1, 2 групп бессрочно; 6,9 процента (7,3 миллиарда тенге) - выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК, 8 процентов (8,4 миллиарда тенге) - другие единовременные выплаты (наследникам и на погребение), 9,8 процента (10,4 миллиарда тенге) - перевод пенсионных накоплений в страховые организации", - отмечается в релизе АО "ЕНПФ".

Чистый инвестиционный доход, распределенный с начала текущего года на счета вкладчиков, составил 114,4 миллиарда тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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