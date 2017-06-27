Миллионы долларов ЕНПФ продолжают размещать в иностранных банках

В мае 2017 года в иностранных банках было размещено 82,962 миллиарда тенге пенсионных активов. Средства поступили в Credit Agricole CIB Bank и Bank of Tokyo-Mitsubishi, LTD. В долларах сумма составила 265 миллионов. Об этом говорится в отчетах АО "ЕНПФ", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Согласно отчету "Информация по инвестиционному управлению пенсионными активами АО "ЕНПФ" за май 2017 года" по состоянию на 1 июня 2017 года стоимость вкладов в иностранных банках составила 315,89 миллиарда тенге. Их доля в портфеле составила 4,51 процента. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов в иностранных банках за отчетный период составила 1,2 процента годовых.
"Это организации с достаточно высокими кредитными рейтингами, с высоким уровнем надежности", -прокомментировала на пресс-конференции в Алматы заместитель председателя правления АО "ЕНПФ" Сауле Егеубаева.
Отметим, по состоянию на 1 апреля 2017 года стоимость вкладов в иностранных банках составила 221,08 миллиарда тенге. Их доля в портфеле составила 3,23 процента.
В то же время текущая стоимость вкладов в БВУ РК по состоянию на 1 июня 2017 года составляет 342,28 миллиарда тенге. Их доля в портфеле составила 4,89 процента. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ РК за отчетный период составила 10,9 процента годовых.
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