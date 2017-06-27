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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Султанов рассказал, почему в "нефтянке" больше зарплаты

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 15:11
Султанов рассказал, почему в "нефтянке" больше зарплаты
Фото Турар Казангапов©
Министр финансов РК Бахыт Султанов объяснил разницу в размерах заработных плат в разных секторах трудовой деятельности, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В ходе отчетной встречи с населением министру задали вопрос относительно заработных плат: "Почему такая большая разница в "нефтянке", в сельском хозяйстве и бюджетной сфере?"

Бахыт Султанов пояснил, что в первую очередь это связано с продуктивностью в каждой отрасли и, соответственно, с конкурентоспособностью.

"Если в нефтяном секторе себестоимость одна, особенно в тучные годы, когда цена нефти была 150 долларов, то понятно, что возможности у компании, выплачивающей заработной платы, были больше", - ответил министр финансов.

Он отметил, что размер зарплаты зависит и от сложности работы.

"Где-то больше ручной труд, где-то больше интеллектуальный труд, соответственно система оплаты труда будет разная", - сказал он.

По словам министра, правительством проводится работа по выравниванию данных показателей.

"Но, наверное, корень вопроса - как можно выравнивать эту заработную плату? Это как раз общеэкономическая задача, социально-экономическая задача - принятие политик со стороны государства и государственных органов, создание условий по повышению конкурентоспособности предприятий, по повышению производительности. Соответственно, в конечном итоге это будет отражаться на работниках этих сфер. Под это, конечно же, настроены фискальная и налоговая политики, эту задачу должны они рассматривать - не только изымать, но и создавать условия для корпораций, иметь возможность повышать заработную плату. Это задача всех стран, и мы тоже не исключение - будем работать над этим", - заключил Бахыт Султанов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 16:08
Так кому недра принадлежат?Народу,нефтяникам или владельцу скважины???
 
 

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