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Смягчить штрафы для водителей предлагает Минюст РК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:04
Смягчить штрафы для водителей предлагает Минюст РК
Фото: ©Алмаз Толеке
Министр юстиции РК Марат Бекетаев на заседании правительства представил законопроект, который позволит снизить штрафы для водителей за нарушение правил дорожного движения, передает Today.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" разработан для гуманизации казахстанского законодательства.

Министерство юстиции предлагает распространить действие института сокращенного производства в отношении должностных и юридических лиц. Также для них предлагают при смягчающих обстоятельствах сократить сумму адмштрафа до 30 процентов.

Всего же санкции предлагают смягчить наказания по 345 составам, значительная часть касается штрафов в области дорожного движения и предпринимательства.

К примеру, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток законопроектом предусматриваются предупреждение либо административный штраф в размере трех МРП вместо нынешних пяти. Штраф за превышение скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 12 километров в час хотят снизить с 10 до пяти МРП, а за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги, который привел к созданию затора – с 10 до трех МРП.

Также планируется ввести норму, по которой суд или должностное лицо должны будут применять к провинившимся взыскание в виде предупреждения, если отсутствуют какие-либо отягчающие обстоятельства.
Источник: Today.kz
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