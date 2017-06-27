Смягчить штрафы для водителей предлагает Минюст РК

Министр юстиции РК Марат Бекетаев на заседании правительства представил законопроект, который позволит снизить штрафы для водителей за нарушение правил дорожного движения, передает Today.kz.
Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" разработан для гуманизации казахстанского законодательства.
Министерство юстиции предлагает распространить действие института сокращенного производства в отношении должностных и юридических лиц. Также для них предлагают при смягчающих обстоятельствах сократить сумму адмштрафа до 30 процентов.
Всего же санкции предлагают смягчить наказания по 345 составам, значительная часть касается штрафов в области дорожного движения и предпринимательства.
К примеру, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами в светлое время суток законопроектом предусматриваются предупреждение либо административный штраф в размере трех МРП вместо нынешних пяти. Штраф за превышение скорости движения транспортного средства на величину от 10 до 12 километров в час хотят снизить с 10 до пяти МРП, а за выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги, который привел к созданию затора – с 10 до трех МРП.
Также планируется ввести норму, по которой суд или должностное лицо должны будут применять к провинившимся взыскание в виде предупреждения, если отсутствуют какие-либо отягчающие обстоятельства.
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