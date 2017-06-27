За задержку ответов на запросы чиновников в РК планируют увольнять

В Казахстане планируют увольнять государственных служащих, которые несвоевременно предоставляют ответы на официальные запросы журналистов, передает корреспондент Today.kz. Об этом рассказал министр информации и коммуникации Даурен Абаев в кулуарах Мажилиса Парламента РК.



"Мы как раз все вопросы уточняем в связи с тем, что журналисты высказывают большое недовольство тем, что качество ответов и предоставляемой информации не соответствует. В этой связи мы предусмотрели, то есть все сроки правильно прописали с учетом мнения в том числе и журналистов. И в том числе мы предусматриваем меры, когда у человека будет предписание определенное. Увольнение будет ожидать служащих, которые не вовремя ответили на ваш запрос. Это предусмотрено", - сказал Даурен Абаев.

По словам главы МИК РК, в Казахстане появится "новая должность", которая "будет персонально отвечать за коммуникацию со СМИ".



"Появляется новая должность, уполномоченное лицо. Они могут его назвать пресс-секретарь, официальный представитель, директор департамента. Это будет человек, который будет персонально отвечать за коммуникацию со СМИ", - отметил министр.



В будущем, согласно законопроекту "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам информации и коммуникаций", изменения коснутся и сроков ответов на журналистские запросы.



"Сейчас есть официальное сообщение. В рамках этого сообщения, если у вас вызывает вопрос, в течение двух дней вам должны ответить и уточнить. Если у вас запрос появился новый, абсолютно не связанный, то этот срок наоборот мы увеличили 15 дней, для того, чтобы государственный орган смог ответить вам более качественно. То есть мы уточнили. Сейчас же в три дня (срок ответа на запрос СМИ - Прим. автора). 90 процентов журналистов не удовлетворены ответом, который они получили. Давайте поднимать этот вопрос. Мы к этому идем. Вы понимаете, государственный орган тоже связан. Он связан оценкой эффективности деятельности, которая будет говорить о том, что государственный орган не эффективен, потому что не ответил на те и на те вопросы. Государственные органы завязаны гораздо хуже, чем вы думаете, мы уже вот этими законодательными нормами их еще больше привязываем", - рассказал Даурен Абаев.



Ранее глава МИК РК Даурен Абаев ответил на вопрос о том, как представители СМИ должны проводить журналистские расследования. Кроме того, депутаты поинтересовались у министра реакцией госструктур на использование казахстанского флага в гей-парадах за рубежом.