Хакеры взломали системы трех казахстанских банков - МВД РК

С помощью вирусных программ хакерам удалось получить доступ к информационным системам трех казахстанских банков второго уровня. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.
"Органами внутренних дел в текущем году зарегистрированы факты хищений денежных средств с банковских счетов с использованием вредоносных программ. Неправомерный доступ осуществлен к информационным системам трех банков второго уровня. Хакерами использовались вредоносные программы, которые обеспечивали удаленный доступ к управлению денежными средствами", - сообщили в МВД РК.
Сейчас полицейские проводят расследование этого киберпреступления.
"Уголовные дела по ним в настоящее время расследуются в Алматы. К раскрытию и расследованию подключены сотрудники центрального аппарата МВД. В настоящее время ведется досудебное расследование, данные которого не подлежат разглашению в соответствии с частью 1 статьи 201 УПК РК (Данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Они могут быть преданы гласности только с разрешения прокурора в том объеме, в каком им будет признано это возможным, если это не противоречит интересам расследования и не связано с нарушением прав и законных интересов других лиц. - Прим. автора)", - отмечается в ответе МВД РК.
Ранее сообщалось, что хакерским атакам подверглись "Нурбанк" и "Банк ЦентрКредит". В МИК РК рассказывали, что в отношении "Банк ЦентрКредит" была совершена фишинговая рассылка с домена, который эмулирует официальный интернет-ресурс Национального Банка РК nationalsbank.kz. Ведомство, учитывая характер инцидента, предположило, что такая рассылка коснулась и других банков Казахстана.
10 марта Kaspi Bank, Halyk Bank, Qazkom, "Банк Астаны" и "Сбербанк" обратились к казахстанцам. Как отметили банки второго уровня, за последние несколько недель международные кибермошенники предприняли ряд попыток хищения денег с банковских счетов казахстанцев. Однако финансовые институты заверили, что банковские онлайн-сервисы надежно защищены от взлома.
16 марта глава Национального Банка РК Данияр Акишев назвал кибератаки "новым риском для банковской системы".
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