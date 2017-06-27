СМИ нашли связь между взорванным в Киеве полковником и убитым Вороненковым

Сотрудник украинской разведки и непосредственный подчиненный полковника Максима Шаповала, который погиб при взрыве автомобиля в Киеве, руководил охраной бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом агентству УНН сообщил источник в Минобороны Украины.По словам собеседника агентства, Шаповал знал о том, как осуществлялась охрана российского политика, которого застрелили в украинской столице 23 марта. В то же время источник не стал связывать два убийства.Полковник находился в Mercedes, который подорвали в Соломенском районе Киева утром во вторник, 27 июня. Произошедшее квалифицировано как теракт. Расследование дела передано главной военной прокуратуре.По неофициальным данным, погибший или руководил спецназом главного управления разведки, или был начальником резерва ГУР. В Минобороны заявили только, что Шаповал — сотрудник разведывательного управления, а в МВД сообщили, что жертва — действующий военнослужащий 1978 года рождения.В результате подрыва машины также пострадали прохожие — женщина 1990 года рождения и мужчина 1946 года рождения. У них осколочные ранения. Обоим оказали помощь на месте.Тип и мощность бомбы пока не установлены. По предварительной информации, полученной источником УНН в правоохранительных органах, всего было три взрыва: первый произошел в бензобаке, два последующих — в других частях машины.Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало видео с места преступления.