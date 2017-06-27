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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

С 1 июля в Казахстане повысится стоимость сжиженного газа

Просмотров:525 Опубликовано: Сегодня, 19:00
С 1 июля в Казахстане повысится стоимость сжиженного газа
Фото из открытых источников
Утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, передает корреспондент LS со ссылкой на приказ министра энергетики Каната Бозумбаева.

Опубликован приказ министра энергетики Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 183 "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке".

"В соответствии с пп.7 ст. 6 Закона РК от 9 января 2012 года "О газе и газоснабжении" приказываю утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК на период с 1 июля по 30 сентября 2017 года в размере 34 319 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - указано в тексте документа.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Напомним, с января этого года предельная цена оптовой реализации сжиженного газа для внутреннего рынка составляла 28 тыс. тенге за тонну без учета НДС.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Источник: LS-финансовый журнал
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Комментарии ( 3 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 22:11
Гәӡдi үнемдейтiн болдық қой ...
 
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  • Бендэр
  • Пантера
 шевченко (Посетители) Сегодня, 21:08
22.5%. 35×1.225=вот они 45. Сразу так. Да здравствует правительство. Спасибо.
Фото не в тему.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • ddd888
  • alixah
  • Пантера
 Колдун (Посетители) Сегодня, 19:08
Быть наивным настолько,что бы надеяться на снижение цен это не наше. Жители великой и известной страны знают,правительство не заставит нас скучать и откладывать на день чёрный,повышение это наше всё на другое мы не способны мы свободны на словах,а на деле идём на поводу у Америки и Европы и у России тоже,в России курево стоит приблизительно 690 тенге за пачку дерьма,дерзайте наши,дерзайте подхалимы и подлизы народ не забудет вашу подлость.
 
 

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