С 1 июля в Казахстане повысится стоимость сжиженного газа

Утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, передает корреспондент LS со ссылкой на приказ министра энергетики Каната Бозумбаева.



Опубликован приказ министра энергетики Республики Казахстан от 2 июня 2017 года № 183 "Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке".



"В соответствии с пп.7 ст. 6 Закона РК от 9 января 2012 года "О газе и газоснабжении" приказываю утвердить предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке РК на период с 1 июля по 30 сентября 2017 года в размере 34 319 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость", - указано в тексте документа.



Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.



Напомним, с января этого года предельная цена оптовой реализации сжиженного газа для внутреннего рынка составляла 28 тыс. тенге за тонну без учета НДС.



Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.