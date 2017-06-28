В ресторанах Казахстана начали штрафовать за недоеденные блюда

За недоеденные блюда на шведском столе в казахстанских ресторанах начали штрафовать – 200 тенге за каждые 100 грамм. Зачем рестораторы вводят карательные и меры и в каких еще странах существует «штраф за жадность»?



В одном из ресторанов Алматы таким образом решили бороться с недоеденными порциями, передает 31 канал. Обед здесь обходится примерно в 1 400 тенге, однако тем клиентам, кто оставит блюда недоеденными придется заплатить еще – по 200 тенге за каждые 100 грамм оставленной пищи.



Забирать порции с собой нельзя. Так рестораторы хотят привлечь внимание к проблеме пренебрежения едой.



«Все, что остается на тарелках у нас во время ланчей, фуршетов, все утилизируется. Конечно, хотелось бы, чтобы наши гости съедали все, что положат себе на тарелку», - говорит представитель ресторана Юлия Мельник.



Впервые, еще 4 года назад, штрафы за остатки еды на тарелках ввели в ресторанах Гонконга. Там нерасчетливые клиенты должны заплатить полтора доллара, это почти 500 тенге, за каждый взятый и несъеденный суши.



В меню швейцарских ресторанов мелким шрифтом указано, что за недоеденное администрация дополнительно взымает 5 франков, это 1 600 тенге.



Трехзвездочный отель в Турции тоже ввел новое правило: если не доел половину тарелки – плати 10 долларов (более 3 тысяч тенге). Но после возмущения клиентов объявление убрали.



Мнения казахстанцев на этот счет неоднозначны.



«Мы к этому не пришли же еще, к этому надо прийти», - считает одна из опрошенных.



«Надо конечно, продукты разве можно выбрасывать, швыряться, раскидываться. И больше можно штрафовать, чтоб так не делали», - категорично заявила другая женщина.



«Может я была голодна, и не подумала, что у меня что-то останется. Я бы возмутилась», - отметила девушка.



Шведские столы могут ударить не только по кошельку, но и по здоровью. Диетологи уверяют, что больше недели кушать в большом объеме нельзя, особенно в жаркую погоду. Как результат – проблемы с сердцем, лишний вес и диабет. Не только у взрослых, но и детей.



«Если хочется все попробовать, можно пробовать просто порции. Просто нужно понимать размер порции и чтобы половину тарелки всегда занимали зелень и овощи», - советует консультант по здоровому образу жизни Диана Вавилова.



Мировые и казахстанские рестораторы заявляют, что внедрили новшество с благими намерениями. Мол, треть всей еды на планете человечество просто выбрасывает.



Но юристы предупреждают – подобные инициативы незаконны. Если у вас попросят заплатить за несъеденное, можно обратиться в общество по защите прав потребителей или вызвать полицию. Закон на стороне потребителя, который купил еду и дальше сам решает, что с ней делать.