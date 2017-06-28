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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Владелец ресторана на территории EXPO объяснил "космические" цены

Просмотров:885 Опубликовано: Сегодня, 09:09
Владелец ресторана на территории EXPO объяснил "космические" цены
Фото с сайта Cooks.kz
Владелец ресторана Tay Qazan, находящегося на территории международной выставки EXPO в Астане, который прославился своими "космическими" ценами, в интервью Hommes.kz рассказал, что повлияло на стоимость блюд.

"Мы позиционируем себя как ресторан высокой казахской кухни, обслуживающий по системе a La Carte. Поэтому изначально подразумевалось, что цены здесь буду соответствующие. Ресторан Tay Qazan входит в сеть демократичных кафе Palau, которые также есть и в Алматы. На EXPO представлены две наши точки - Tay Qazan и недорогое кафе Palau на фудкорте. Кстати, для ресторана а La Carte цены в Tay Qazan не такие высокие", - рассказал Рашид Байбулатов.

Он пояснил, что система а La Carte предполагает иной подход к приготовлению каждого блюда и к обслуживанию, соответствующий международным стандартам ресторанов высокого уровня. "Как думают многие казахстанские рестораторы - назвал свое заведение рестораном, завез хорошую мебель, отварил мясо, приготовил манты и бешбармак, и вперед. Наше основное отличие - мы предлагаем гостям только свежеприготовленные блюда. Никаких полуфабрикатов, никаких разогретых блюд", - заявил он.

По его словам, для ресторана заказывают самые качественные продукты. "Если это мясо - то отечественный ангус или отборная конина из северных регионов. Если рис для плова, то мы закупаем особый сорт - лазер, который стоит 1 200 тенге за килограмм. Поэтому у нас обычный плов стоит 1 600 тенге, а "Праздничный" - 3 800 тенге. Если помидоры, то выбираем только лучшие ташкентские помидоры на базаре, никогда не покупаем овощи в вакуумной упаковке в магазине. По требованиям СЭС, все продукты должны быть сертифицированы - это тоже влияет на ценообразование, но об этом никто из обычных посетителей не задумывается. Опять же, в Интернете много разговоров по поводу нашего куырдака за 6 500 тенге за порцию. Объясню почему. Мы готовим куырдак из мяса молочного ягненка, которому еще не исполнилось года. Вы понимаете, что у десятимесячного ягненка очень малый вес, но стоит он недешево. У казахов издревле считалось нужным подавать почетным гостям только молодое мясо, не какого-нибудь старого барашка, который весит 40-50 килограммов. Вы же согласны с тем, что к нам на EXPO приезжают все-таки почетные гости, которым хочется показать казахскую кухню с лучшей стороны", - сказал Байбулатов.

Ресторатор также пояснил, откуда появилось меню, распечатанное на листе А4. "Действительно, в первые дни мы открылись с таким меню, я не отрицаю, что это наша недоработка. Мы запустились 4 июня, это был технический старт, и, к сожалению, дизайнеры, которые разрабатывали меню, подвели нас со сроками. Я не перекладываю вину за такое меню на кого-либо другого, в конечном итоге, это наш недочет. Поэтому мы оперативно заказали другое меню, тоже временное", - отметил он.

Напомним, ранее казахстанцев возмутили цены на еду в ресторане Tay Qazan на территории EXPO. Многие считают, что стоимость блюд и напитков слишком завышена. В меню ресторана гостям предложены стакан компота за 1 200 тенге, салаты от 1 600 тенге, манты за 3 200 тенге и куырдак за 6 500 тенге.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 12 )

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  • Союз
  • Егерь
 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:02
Kostyan,
Ресторатор тупо ослеплен нахлынувшими барышами. Вот и несет бедолагу.
 
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  • Ёж
  • nadiuna
  • Sazan
  • Союз
  • Егерь
 Kostyan (Посетители) Сегодня, 12:55
...Если помидоры, то выбираем только лучшие ташкентские помидоры на базаре...
1. Если Ташкентские, разве не должно быть дешевле, еще и с базара? uhmylka
2. Сертифицированные с базара? crazy
 
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  • Ёж
  • nadiuna
  • Sazan
  • Егерь
  • Цвятошик
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 12:28
Казахстан всегда славился гостеприимством. Ну и напекли бы баурсаков,угостили гостей иностранных. Мешок муки пожалели чтоли?)
 
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  • Ёж
  • nadiuna
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 12:04
Была я в Астане во время открытия, мне сказали лучше не суйся там такие цены и за вход, пришлось довольствоваться проездом на этот шарик смотреть. Кстати там автобусы гармошки хорошо ходят от аэропорта до старого ж.вокзала маршрут 10 и 12 заплатил 90 тенге и за час всю Астану посмотрела lol bravo И кстати такси от аэропорта до вокзала 3000т.ну кто хочет быстрей добраться. Понастроели небоскребы в 2015г.еще не было их а тут как грибы после дождя?! Так Акимат где автобусы до аэропорта и обратно, опять на такси приезжаем и уезжаем стыд позор, берите пример с Астаны!!!
 
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  • leo529
  • Sazan
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 11:32
Вы же согласны с тем, что к нам на EXPO приезжают все-таки почетные гости, которым хочется показать казахскую кухню с лучшей стороны", - сказал Байбулатов.

Посмотрим какими будут цены после сЭКСПО, и какие отговорки придумает тов.Байбулатов на этот случай.
 
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  • xerox
  • leo529
  • Ну Ну
  • Sazan
 Orion (Посетители) Сегодня, 11:28
Тогда тот таксист что подвозил иностранца и сорвал с него хорошую сумму, тоже вёз иностранца по новому, он его вёз на супер очищенном бензине и на идеально чистой машине. Зря про него всякую гадость писали.
 
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  • веснушка
 Егерь (Посетители) Сегодня, 10:53
Не сцы в компот! Там повар ноги моет.(с)
 
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  • Юрий Спассков
  • веснушка
  • Mishanya1985
  • nadiuna
 DiDa (Посетители) Сегодня, 10:37
Компот они делают только из "отборных сортов" фруктов и ягод, которые выращивают сами? Рассказывал бы еще как-то по умному, а то заливает тут такое, что смешно становится.
 
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Ёж (Посетители) Сегодня, 10:14
Лавэ как воздух, понимаешь, не хватает никогда.. dance
 
-3
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 09:37
Қаӡiр нарық ӡаманы. Кiм қаншаға сатсада өӡi бiледi. Ал сатып алушылар өӡi шешедi, сатып алама, алмайма. Әлде, ЕХРО-да тек Тау Qazan дәмханасы жұмыс iстей ме? Басқа дәмханалар жоқ па?
 
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