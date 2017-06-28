Владелец ресторана на территории EXPO объяснил "космические" цены

Владелец ресторана Tay Qazan, находящегося на территории международной выставки EXPO в Астане, который прославился своими "космическими" ценами, в интервью Hommes.kz рассказал, что повлияло на стоимость блюд.



"Мы позиционируем себя как ресторан высокой казахской кухни, обслуживающий по системе a La Carte. Поэтому изначально подразумевалось, что цены здесь буду соответствующие. Ресторан Tay Qazan входит в сеть демократичных кафе Palau, которые также есть и в Алматы. На EXPO представлены две наши точки - Tay Qazan и недорогое кафе Palau на фудкорте. Кстати, для ресторана а La Carte цены в Tay Qazan не такие высокие", - рассказал Рашид Байбулатов.



Он пояснил, что система а La Carte предполагает иной подход к приготовлению каждого блюда и к обслуживанию, соответствующий международным стандартам ресторанов высокого уровня. "Как думают многие казахстанские рестораторы - назвал свое заведение рестораном, завез хорошую мебель, отварил мясо, приготовил манты и бешбармак, и вперед. Наше основное отличие - мы предлагаем гостям только свежеприготовленные блюда. Никаких полуфабрикатов, никаких разогретых блюд", - заявил он.



По его словам, для ресторана заказывают самые качественные продукты. "Если это мясо - то отечественный ангус или отборная конина из северных регионов. Если рис для плова, то мы закупаем особый сорт - лазер, который стоит 1 200 тенге за килограмм. Поэтому у нас обычный плов стоит 1 600 тенге, а "Праздничный" - 3 800 тенге. Если помидоры, то выбираем только лучшие ташкентские помидоры на базаре, никогда не покупаем овощи в вакуумной упаковке в магазине. По требованиям СЭС, все продукты должны быть сертифицированы - это тоже влияет на ценообразование, но об этом никто из обычных посетителей не задумывается. Опять же, в Интернете много разговоров по поводу нашего куырдака за 6 500 тенге за порцию. Объясню почему. Мы готовим куырдак из мяса молочного ягненка, которому еще не исполнилось года. Вы понимаете, что у десятимесячного ягненка очень малый вес, но стоит он недешево. У казахов издревле считалось нужным подавать почетным гостям только молодое мясо, не какого-нибудь старого барашка, который весит 40-50 килограммов. Вы же согласны с тем, что к нам на EXPO приезжают все-таки почетные гости, которым хочется показать казахскую кухню с лучшей стороны", - сказал Байбулатов.



Ресторатор также пояснил, откуда появилось меню, распечатанное на листе А4. "Действительно, в первые дни мы открылись с таким меню, я не отрицаю, что это наша недоработка. Мы запустились 4 июня, это был технический старт, и, к сожалению, дизайнеры, которые разрабатывали меню, подвели нас со сроками. Я не перекладываю вину за такое меню на кого-либо другого, в конечном итоге, это наш недочет. Поэтому мы оперативно заказали другое меню, тоже временное", - отметил он.



Напомним, ранее казахстанцев возмутили цены на еду в ресторане Tay Qazan на территории EXPO. Многие считают, что стоимость блюд и напитков слишком завышена. В меню ресторана гостям предложены стакан компота за 1 200 тенге, салаты от 1 600 тенге, манты за 3 200 тенге и куырдак за 6 500 тенге.