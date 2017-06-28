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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

К сезону отпусков спрос на доллары в Казахстане вырос почти в полтора раза

Просмотров:295 Опубликовано: Сегодня, 10:14
К сезону отпусков спрос на доллары в Казахстане вырос почти в полтора раза
Фото из открытых источников
Самыми активными покупателями инвалюты в мае стали жители Мангистауской, Южно-Казахстанской областей и Алматы.

Казахстанцы стали заметно больше покупать доллары в обменных пунктах в преддверии сезона отпусков. Спрос населения на инвалюту в мае вырос на 47, 2% или на 828,1 млн долларов, передаёт Ranking.

Резкое увеличение покупки валюты в мае связано с сезонным фактором – валютный курс тенге к доллару оставался на комфортных уровнях, за май укрепившись на 1%.

При этом майский объём в этом году почти в два раза превышает сумму покупок долларов в мае прошлого года, когда в экономике в общем и на рынке в частности царили пессимистичные настроения.

Спрос на валюту как на резервный актив повышается – за пять месяцев текущего года в обменных пунктах страны население купило порядка 3,5 млрд долларов. Это на 13,2% больше суммы за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на рост, скупка наличных долларов в обменниках идёт достаточно медленно, если сравнивать с объёмами в 2014 и 2015 годах. Это говорит о том, что большая часть населения не ожидает девальвационных изменений.

В прошлом году казахстанцы за январь-май купили чуть более 3 млрд долларов – это рекордно низкий показатель за последние 10 лет.

В этом году всего в шести регионах Казахстана из 16 был зафиксирован рост объёмов покупок населением долларов США в обменных пунктах. За январь-май 2017 года сильнее всего спрос на наличную валюту вырос в Мангистауской области – объём покупок увеличился на 54,3%, или на 65,5 млн долларов.

На втором месте – ЮКО, где за пять месяцев текущего года было куплено на 42,1% больше долларов, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Алматы – объём покупок валюты населением в обменниках за год вырос на 27,4%, или на 356,2 млн долларов.
Источник: informburo.kz
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Комментарии ( 5 )

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-1
  • GuF
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:48
Ёж
Оңтүстiк шек-арамыӡда орналасқан елдердiң теңгелерiмен салыстырсақ, мықты екенiмiӡ рас...
 
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  • Ёж
  • nadiuna
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:16
зачем мне ваши Турция шмурция, я в Шетпе поеду! Там красиво!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Ну Ну
  • Quwanysh Atshybaiuly
  • nadiuna
 Ёж (Посетители) Сегодня, 11:01
Цитата: Quwanysh Atshybaiuly
Доллар мықты.

Тенге не? Мыктыемес па? Улттык валютасы гой. sila
 
-1
  • GuF
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:55
Доллар мықты. Әр-дайым мықты бола бермек. Бұл дәйек ...
 
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  • Mestnyi
  • nadiuna
 Ёж (Посетители) Сегодня, 10:18
К сезону отпусков спрос на доллары в Казахстане вырос почти в полтора раза

Сейчас и курс подгонят согласно спросу. mmmm
 
 

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