К сезону отпусков спрос на доллары в Казахстане вырос почти в полтора раза

Самыми активными покупателями инвалюты в мае стали жители Мангистауской, Южно-Казахстанской областей и Алматы.
Казахстанцы стали заметно больше покупать доллары в обменных пунктах в преддверии сезона отпусков. Спрос населения на инвалюту в мае вырос на 47, 2% или на 828,1 млн долларов, передаёт Ranking.
Резкое увеличение покупки валюты в мае связано с сезонным фактором – валютный курс тенге к доллару оставался на комфортных уровнях, за май укрепившись на 1%.
При этом майский объём в этом году почти в два раза превышает сумму покупок долларов в мае прошлого года, когда в экономике в общем и на рынке в частности царили пессимистичные настроения.
Спрос на валюту как на резервный актив повышается – за пять месяцев текущего года в обменных пунктах страны население купило порядка 3,5 млрд долларов. Это на 13,2% больше суммы за аналогичный период прошлого года.
Несмотря на рост, скупка наличных долларов в обменниках идёт достаточно медленно, если сравнивать с объёмами в 2014 и 2015 годах. Это говорит о том, что большая часть населения не ожидает девальвационных изменений.
В прошлом году казахстанцы за январь-май купили чуть более 3 млрд долларов – это рекордно низкий показатель за последние 10 лет.
В этом году всего в шести регионах Казахстана из 16 был зафиксирован рост объёмов покупок населением долларов США в обменных пунктах. За январь-май 2017 года сильнее всего спрос на наличную валюту вырос в Мангистауской области – объём покупок увеличился на 54,3%, или на 65,5 млн долларов.
На втором месте – ЮКО, где за пять месяцев текущего года было куплено на 42,1% больше долларов, чем за аналогичный период прошлого года. Замыкает тройку лидеров Алматы – объём покупок валюты населением в обменниках за год вырос на 27,4%, или на 356,2 млн долларов.
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