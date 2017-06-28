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Подравшийся чиновник из Талдыкоргана стал героем очередного скандального ролика

Просмотров:391 Опубликовано: Сегодня, 10:33
Подравшийся чиновник из Талдыкоргана стал героем очередного скандального ролика
Кадр из видео
Первый заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев стал героем еще одного скандала, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

На сей раз общественники Талдыкоргана обвинили чиновника в грубом обращении с жителями. Соответствующую запись в Facebook оставил пользователь Нур Канатулы, подкрепив свои слова видеороликом.

"На этом небольшом видео я как общественный деятель и группа предпринимателей нашего города на встрече с первым заместителем акима Талдыкоргана Тутубаевым Аскаром, с которым сейчас ведет тяжбу и разборку местный предприниматель Алмасбек Садырбаев. На той встрече он грубо общался с предпринимателями, не давал им высказать ни слова, постоянно затыкал им рты, устрашал правоохранительными органами, а предприниматели просто хотели защитить свой бизнес и имущество от изъятия их земельных участков со строениями в пользу акимата якобы для госнужд. Я долго сидел, молча все это слушал и слышал, но потом не выдержал и все высказал ему, сказав: "Вы слуга Народа?!" Но, к сожалению, данный государственный служащий так и не ответил на мой четкий и конкретный вопрос. Если он не слуга Народа, то тогда кому он служит?! Даже сам наш Президент, наш уважаемый Елбасы, всегда и везде говорит: Я - слуга Народа! Я служу своему Народу!" - прокомментировал общественник.



Кроме того, собеседник удивился, каким образом чиновник прошел со смартфоном в здание акимата, несмотря на запрет. "Это ведь прямое нарушение закона РК "О государственных секретах"!? Или этот закон его не касается?!" - отметил Нур Канатулы.

В свою очередь, первый заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев подчеркнул, что компрометирующий видеоролик был тщательно смонтирован не в его пользу. "Профессионалы, в том числе и журналисты, наверное заметили, что видео тщательно смонтировано. Из него вырезаны мои слова, за исключением слов об использовании смартфона. У меня два телефона. Первый - простой телефон, который является основным. Второй - смартфон, он своего рода коммуникатор. Сюда приходят обращения жителей посредством соцсетей, мессенджеров. В тот день я прибыл на совещание с объезда. Так как меня уже ждали люди, в спешке я забыл оставить смартфон в машине, и он зазвенел в ходе совещания. Что касается самой сути совещания, то мы сейчас решаем ее в порядке, предусмотренном Конституцией Республики Казахстан", - подчеркнул Аскар Тутубаев.

В самом видеоролике Аскар Тутубаев, комментируя частые обращения жителей, отметил, что из него буквально "кровь пьют". Пришедшие жалуются, что они пришли к чиновнику с проблемой, а он их не слушает.

Напомним, ранее в акимате Талдыкоргана произошла драка между исполняющим обязанности акима Аскаром Тутубаевым и предпринимателем Алмасбеком Садырбаевым, который до инцидента работал советником акима.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • nadiuna
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 11:47
Ну ппц аж страшно становится как решают наши народные вопросы "слуги народа" уводит разговоры с этим айфонами, значит ничего не может не хочет а просто такое место хочет занимать!
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:11
Яб ему кирпич кинул бы ) если бы сказали, можно и не посадим!
 
 

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