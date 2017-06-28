Подравшийся чиновник из Талдыкоргана стал героем очередного скандального ролика

Первый заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев стал героем еще одного скандала, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.На сей раз общественники Талдыкоргана обвинили чиновника в грубом обращении с жителями. Соответствующую запись в Facebook оставил пользователь Нур Канатулы, подкрепив свои слова видеороликом."На этом небольшом видео я как общественный деятель и группа предпринимателей нашего города на встрече с первым заместителем акима Талдыкоргана Тутубаевым Аскаром, с которым сейчас ведет тяжбу и разборку местный предприниматель Алмасбек Садырбаев. На той встрече он грубо общался с предпринимателями, не давал им высказать ни слова, постоянно затыкал им рты, устрашал правоохранительными органами, а предприниматели просто хотели защитить свой бизнес и имущество от изъятия их земельных участков со строениями в пользу акимата якобы для госнужд. Я долго сидел, молча все это слушал и слышал, но потом не выдержал и все высказал ему, сказав: "Вы слуга Народа?!" Но, к сожалению, данный государственный служащий так и не ответил на мой четкий и конкретный вопрос. Если он не слуга Народа, то тогда кому он служит?! Даже сам наш Президент, наш уважаемый Елбасы, всегда и везде говорит: Я - слуга Народа! Я служу своему Народу!" - прокомментировал общественник.Кроме того, собеседник удивился, каким образом чиновник прошел со смартфоном в здание акимата, несмотря на запрет. "Это ведь прямое нарушение закона РК "О государственных секретах"!? Или этот закон его не касается?!" - отметил Нур Канатулы.В свою очередь, первый заместитель акима Талдыкоргана Аскар Тутубаев подчеркнул, что компрометирующий видеоролик был тщательно смонтирован не в его пользу. "Профессионалы, в том числе и журналисты, наверное заметили, что видео тщательно смонтировано. Из него вырезаны мои слова, за исключением слов об использовании смартфона. У меня два телефона. Первый - простой телефон, который является основным. Второй - смартфон, он своего рода коммуникатор. Сюда приходят обращения жителей посредством соцсетей, мессенджеров. В тот день я прибыл на совещание с объезда. Так как меня уже ждали люди, в спешке я забыл оставить смартфон в машине, и он зазвенел в ходе совещания. Что касается самой сути совещания, то мы сейчас решаем ее в порядке, предусмотренном Конституцией Республики Казахстан", - подчеркнул Аскар Тутубаев.В самом видеоролике Аскар Тутубаев, комментируя частые обращения жителей, отметил, что из него буквально "кровь пьют". Пришедшие жалуются, что они пришли к чиновнику с проблемой, а он их не слушает.Напомним, ранее в акимате Талдыкоргана произошла драка между исполняющим обязанности акима Аскаром Тутубаевым и предпринимателем Алмасбеком Садырбаевым, который до инцидента работал советником акима.