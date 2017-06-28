Единый порядок за перемещением оружия установят на территории ЕАЭС

Соответствующий законопроект РК «О ратификации Соглашения о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами-членами Евразийского экономического союза» одобрен депутатами мажилиса Парламента РК на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Zakon.kz.



Как рассказал депутатам первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Демеуов, действие Соглашения распространяется на юридических и физических лиц, осуществляющих перемещение, ввоз, вывоз и внутренний транзит служебного и гражданского оружия в целях его реализации, участия в спортивных мероприятиях, охоте, экспонирования на выставках, для проведения испытания, ремонта или замены основных частей оружия, а также в связи с выездом на постоянное место жительства владельца оружия в другое государство.



«Данный документ предусматривает обязательный разрешительный порядок на основании единого документа по форме, утвержденной ЕЭК. Для всех государств-членов ЕАЭС - единый перечень гражданского и служебного оружия, запрещенных и ограниченных перемещением по взаимной торговле, взаимодействию уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС, в том числе информационный обмен данными о выданных разрешительных документах», - сказал выступающий.



К примеру, физлицо не менее чем за 10 дней до вывоза гражданского оружия для использования при участии в охоте письменно информирует о вывозе компетентный орган государства-члена, из которого предполагается такой вывоз, с приложении копии предусмотренного законодательством государства-члена документа, подтверждающего участие в охоте (договор об оказании услуг или приглашение).



По его словам, ратификация Соглашения позволит уполномоченным госорганам государств-членов ЕАЭС опертивно осуществлять в полной мере контроль за оборотом гражданского и служебного оружия.



«При этом Соглашение заключено от имени правительств сторон и передачи какой-либо компетенции в наднациональный орган в ЕЭК документом не предусматривается. Принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат», - пояснил М. Демеуов.



В заключение он напомнил, что Соглашение подписано в Ереване 20 мая 2016 года между главами правительств государства-членов ЕАЭС.