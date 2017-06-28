Даурен Абаев поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев поздравил всех работников пера и микрофона с профессиональным праздником, передает Zakon.kz



"Связь и информация се­годня пронизывают все­ ключевые сферы общес­твенной жизни. Конечно, их роль была­ высока во все времен­а, но в 21 веке она с­тала практически осяз­аемой.

Именно уровень масс-м­едиа и телекоммуникац­ий служит индикатором­ развития современных­ государств.

И сегодня у нас есть ­прекрасный повод позд­равить с профессионал­ьным днем тех, благод­аря кому эти стратеги­ческие отрасли развив­аются и приносят всео­бщую пользу. Дорогие коллеги, с пр­аздником! Желаю вам и вашим сем­ьям благополучия и пр­оцветания, пусть кажд­ое ваше начинание с у­спехом претворяется в­ жизнь!", - написал на своей странице в Facebook глава МИК РК.



Напомним, что сегодня, 28 июня, свой профессиональный праздник — День работников связи и информации — отмечают представители средств массовой информации Республики Казахстан. Сначала этот праздник назывался День журналистики и праздновался в независимом Казахстане 10 мая.



Отметим, что День печати, радио и телевидения раньше также отмечали в последнее воскресенье июня. А согласно Указу Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года его празднование было установлено на 28 июня, к тому же праздник получил и новое название - День работников связи и информации. Что наиболее точно отразило суть праздника в современных условиях жизни общества, ведь нельзя отрицать, что с каждым годом все большую популярность набирает еще один вид СМИ - Интернет, благодаря которому информация распространяется по всему миру практически мгновенно, что требует от журналистов особой оперативности и профессионализма. И сегодня все работники средств массовой информации Республики получают поздравления от коллег, друзей и руководства с профессиональным праздником.