Даурен Абаев поздравил казахстанских журналистов с профессиональным праздником

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев поздравил всех работников пера и микрофона с профессиональным праздником, передает Zakon.kz
"Связь и информация сегодня пронизывают все ключевые сферы общественной жизни. Конечно, их роль была высока во все времена, но в 21 веке она стала практически осязаемой. Именно уровень масс-медиа и телекоммуникаций служит индикатором развития современных государств. И сегодня у нас есть прекрасный повод поздравить с профессиональным днем тех, благодаря кому эти стратегические отрасли развиваются и приносят всеобщую пользу. Дорогие коллеги, с праздником! Желаю вам и вашим семьям благополучия и процветания, пусть каждое ваше начинание с успехом претворяется в жизнь!", - написал на своей странице в Facebook глава МИК РК.
Напомним, что сегодня, 28 июня, свой профессиональный праздник — День работников связи и информации — отмечают представители средств массовой информации Республики Казахстан. Сначала этот праздник назывался День журналистики и праздновался в независимом Казахстане 10 мая.
Отметим, что День печати, радио и телевидения раньше также отмечали в последнее воскресенье июня. А согласно Указу Президента Республики Казахстан от 20 октября 2011 года его празднование было установлено на 28 июня, к тому же праздник получил и новое название - День работников связи и информации. Что наиболее точно отразило суть праздника в современных условиях жизни общества, ведь нельзя отрицать, что с каждым годом все большую популярность набирает еще один вид СМИ - Интернет, благодаря которому информация распространяется по всему миру практически мгновенно, что требует от журналистов особой оперативности и профессионализма. И сегодня все работники средств массовой информации Республики получают поздравления от коллег, друзей и руководства с профессиональным праздником.
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