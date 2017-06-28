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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Максат Усенов вновь отправился за решетку на 10 суток

Просмотров:510 Опубликовано: Сегодня, 15:37
Максат Усенов вновь отправился за решетку на 10 суток
фото Tengrinews.kz
Максата Усенова принудительно доставили в суд, передает корреспондент Tengrinews.kz. Скандально известный "Мистер X6" приехал в суд в сопровождении полицейского и сотрудника суда. Его доставили на черной "девятке".

Свои черные очки Максат Усенов снял после того, как пришел судья. Свою вину в курении на борту самолета он признал. Судья Ержан Алдабек учел это смягчающим обстоятельством и отправил "Мистера Х6" в спецприемник для административно осужденных на десять суток. Таким образом, Максат Усенов отправится под арест во второй раз за инцидент в самолете Алматы - Бангкок.

Напомним, что заседание в специализированном межрайонном административном суде Алматы было назначено на 9.00 часов 28 июня. Однако Максат Усенов не пришел. Суд ему отправлял повестку по SMS, а лично вручить не смогли, поскольку его дома не было. В итоге судья дал задание привести его принудительно.

Слушание должно было пройти по инициативе Комитета гражданской авиации МИР РК, сотрудники которого составили 16 июня административный протокол в отношении Максата Усенова по части 5 статьи 564 КоАП РК - "Создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов".

Максат Усенов вновь отправился за решетку на 10 суток


Максимальное наказание в соответствии с частью 5 статьи 564 КоАП РК за нарушения на борту самолета - административный арест на срок до 15 суток.

Ранее Усенов был арестован на десять суток по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".

4 июня стало известно, что Усенов на борту воздушного судна, летевшего рейсом Алматы - Бангкок, создал ситуацию, угрожающую безопасности полета, а именно употребил табачные изделия в полете, что категорически запрещено национальными и международными требованиями.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 18:05
В его лице весь Казахстан.
 
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  • Mestnyi
 Маривана (Посетители) Сегодня, 17:42
Это лучший сын о котором можно мечтать. Папка то гордится походу, сын уголовник, сам уголовник, все нормально.

legalize it...
 
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  • arelav_74
  • rustam240577
  • Mestnyi
 Ёж (Посетители) Сегодня, 16:38
Цитата: Ậбыρвалг
Не могу понять как его ещё родные не уделали? Или для таких такое поведение считается нормальным?

Думаю, что максатка является продолжением своих родных. Они же в него душу вложили.
 
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  • Ёж
  • arelav_74
 Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 16:17
Не могу понять как его ещё родные не уделали? Или для таких такое поведение считается нормальным?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:12
Mad Max ақыры темiр тордың ар жағына отырды ма, кiшкене болсада демалып алайық ...
 
 

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