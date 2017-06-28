Максат Усенов вновь отправился за решетку на 10 суток

Максата Усенова принудительно доставили в суд, передает корреспондент Tengrinews.kz. Скандально известный "Мистер X6" приехал в суд в сопровождении полицейского и сотрудника суда. Его доставили на черной "девятке".Свои черные очки Максат Усенов снял после того, как пришел судья. Свою вину в курении на борту самолета он признал. Судья Ержан Алдабек учел это смягчающим обстоятельством и отправил "Мистера Х6" в спецприемник для административно осужденных на десять суток. Таким образом, Максат Усенов отправится под арест во второй раз за инцидент в самолете Алматы - Бангкок.Напомним, что заседание в специализированном межрайонном административном суде Алматы было назначено на 9.00 часов 28 июня. Однако Максат Усенов не пришел. Суд ему отправлял повестку по SMS, а лично вручить не смогли, поскольку его дома не было. В итоге судья дал задание привести его принудительно.Слушание должно было пройти по инициативе Комитета гражданской авиации МИР РК, сотрудники которого составили 16 июня административный протокол в отношении Максата Усенова по части 5 статьи 564 КоАП РК - "Создание на воздушном судне ситуации, угрожающей безопасности полетов".Максимальное наказание в соответствии с частью 5 статьи 564 КоАП РК за нарушения на борту самолета - административный арест на срок до 15 суток.Ранее Усенов был арестован на десять суток по части 2 статьи 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство".4 июня стало известно, что Усенов на борту воздушного судна, летевшего рейсом Алматы - Бангкок, создал ситуацию, угрожающую безопасности полета, а именно употребил табачные изделия в полете, что категорически запрещено национальными и международными требованиями.