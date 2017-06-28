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О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий

Просмотров:232 Опубликовано: Сегодня, 16:39
О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий
Перстень с символикой масонов. Фото с сайта tainy.net
В Комитете по делам религий Министерства по делам религий и гражданского общества высказались о масонских ложах в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как отмечено в официальном ответе на запрос, Комитет не располагает сведениями о масонах в Казахстане.

"Из открытых источников известно, что масонство - движение, появившееся в 1717 году в виде тайного сообщества. Этика и философия масонства опираются на монотеистические религии, на древние конституции вольных каменщиков, их регламенты, статуты и уложения. Масонство берет свое начало из малоизвестных истоков в конце XVI - начале XVII века, предположительно от строительных товариществ каменщиков. (...) Сведениями о деятельности масонов в Казахстане не располагаем", - говорится в ответе Комитета.

Между тем появилась информация об открытии в Казахстане уже четвертой масонской ложи, на этот раз в Астане. Информация об этом была опубликована на сайте казахстанских масонов.

О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий


"Да, совсем недавно масонская ложа была открыта в Астане. Открытие происходило под эгидой Великой ложи Казахстана. Новая ложа носит название "Байтерек", и ей присвоен четвертый номер", - рассказал корреспонденту представитель организации Сергей Кравченко.

О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий


Он отметил, что первая масонская ложа открылась в Казахстане в 2015 году.

"Количество членов ордена постепенно увеличивается, и очень много идет запросов из Астаны, и в связи с этим появилась необходимость открыть в Астане ложу", - проинформировал Сергей Кравченко.

О масонах в Казахстане высказались в Комитете по делам религий


На вопрос о том, чем же занимаются столичные члены ордена каменщиков, он пояснил, что ложа представляет собой клуб по интересам.

"В каждом развитом обществе, в каждой стране, когда уровень культурного развития достигает пика или находится на восхождении, появляются интеллигентные люди, которые хотят чего-то большего в своем личностном развитии, и отсюда возникает необходимость возникновения масонских лож", - ответил Кравченко.

Он рассказал о некоторых условиях для вступления в ложу казахстанских масонов. По его словам, помимо обязательного наличия казахстанского гражданства или вида на жительство, этот человек должен быть финансово состоятелен.

По словам Сергея Кравченко, сейчас в Астане насчитывается чуть более 30 членов - это бизнесмены и интеллигенция.

"Люди среднего уровня - люди, которые занимаются наукой, бизнесом. Мы принимаем людей, которые финансово независимы, что бы он не думал, как заработать деньги для себя и для своей семьи, а занимался самосовершенствованием. Мы очень строго соблюдаем законодательство. Любая масонская ложа - это самые преданные граждане своей республики. Мы поддерживаем текущее правительство, мы поддерживаем законы государства, потому что наши братья писали эти законы в самом начале, когда создавалось законодательное право", - рассказал Кравченко.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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шаман (Посетители) Сегодня, 17:46
не удивлюсь что у нас появятся движение салафитские масоны

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
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from Aktau (Посетители) Сегодня, 17:40
А есть список этих членов?
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Швейк (Посетители) Сегодня, 16:58
Хех, масоны! Это они ещё наших жузов не видели crazy
 
 

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