Малым НПЗ Казахстана придется закрыться

Такое мнение выразил редактор «Argus рынок Каспия» Рауф Гусейнов, отвечая на вопросы на конференции «Argus. Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2017»



28-29 июня в Алматы проходит конференция «Argus. Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2017». В ходе мероприятия были затронуты наиболее острые вопросы для нефтегазовой отрасли РК. Больше всего присутствующих интересовала судьба малых НПЗ и отмена запрета на экспорт светлых нефтепродуктов.



В 2019 Министерство энергетики РК планирует снять запрет на экспорт светлых нефтепродуктов. Участники конференции поинтересовались как это отразится на ценах на внутреннем рынке ГСМ.



Генеральный директор ассоциации Kazenergy Болат Акчулаков отметил, что модернизация стоила больших инвестиций, и чтобы их вернуть, отечественным НПЗ будет необходимо выйти на внешние рынки.



- Кому можно, а кому нельзя будет поставлять светлые нефтепродукты на внешние рынки, определит Министерство энергетики РК. Скорее всего, ведомство разработает график поставок по квотам. Здесь важно будет соблюсти принцип справедливости. Если мы совсем откроем рынок, то его необходимо будет контролировать, - сказал Болат Акчулаков.



Директор департамента управления проектами модернизации НПЗ «КазМунайГаз» Кайрат Уразбаев сообщил, что при отмене запрета логичнее всего будет ориентировать Павлодарский НПЗ на внутренний рынок, Шымкентский НПЗ – на рынок Азии, Атырауский НПЗ – на Европу.



- Такое распределение обусловлено географическим расположением заводов. Избыток, который мы получим в результате завершения модернизации НПЗ, в любом случае пойдет на внешние рынки, - подчеркнул Кайрат Уразбаев.



Завершение модернизации отечественных нефтеперерабатывающих заводов приведет к увеличению выпускаемой ими продукции. Из зала прозвучал вопрос: что будет с маленькими НПЗ?



- Сегодня нет плана того, чем будут заниматься малые НПЗ РК. В Казахстане зарегистрировано более 30 малых НПЗ, из них постоянно функционирует не более 8-10 заводов. Наиболее успешным из малых НПЗ является «Конденсат», который первым начал выпускать бензин стандарта Евро 5. Что будут делать остальные, непонятно. Одним из вариантов их развития является консолидация с крупными заводами, как это произошло в Польше. Но всё-таки большинству придется закрыться. Такая ситуация характерна для всех стран СНГ, - ответил на вопрос редактор «Argus рынок Каспия» Рауф Гусейнов.