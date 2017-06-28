Комитет по ЧС МВД РК дал рекомендации, как уберечь детей от выпадения из окна, передает корреспондент Tengrinews.kz. Как сообщил официальный представитель ведомства Руслан Иманкулов, в Казахстане за истекшие сутки произошли два несчастных случая, связанные с выпадением детей из окон многоэтажных домов. Оба случая произошли по причине оставления детей без присмотра взрослых.



По словам спасателей, большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра.



"Не оставляйте маленьких детей одних. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. Напротив - москитная сетка способствует трагедии, ибо ребенок чувствует себя за ней в безопасности и опирается как на окно, так и на нее. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. Если вы что-то показываете ребенку из окна, всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребенка за одежду", - рекомендуют в КЧС.



Родителей призывают быть особенно внимательными с наступлением летнего периода, не оставлять детей без присмотра, а также под наблюдением старших детей, тем более в помещениях с открытыми окнами.



"Открывая окна в квартире и проветривая помещение, убедитесь, что ребенок при этом находится под присмотром. Не разрешайте ребенку выходить на балкон без сопровождения взрослых. Никогда не оставляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может проснуться и полезть к открытому окну. Отодвиньте всю мебель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить случайное попадание малыша на подоконник", - призывают в ведомстве.



Также отмечается, что не нужно показывать ребенку, как открывается окно.



"Чем позднее он научится открывать окно самостоятельно, тем более безопасным будет его пребывание в квартире. Не учите ребенка подставлять под ноги стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подобным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и выпасть из окна (с балкона)", - говорят спасатели.