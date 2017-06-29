Шпекбаев рассказал, когда полицейские и чиновники перестанут брать взятки

Заместитель главы антикоррупционной службы Алик Шпекбаев рассказал, какие меры принимаются для борьбы с коррупцией и как ее можно полностью искоренить, передает Sputnik Казахстан.
По словам Шпекбаева, сейчас государство борется не только с фактами коррупции, но и с причинами ее появления.
Он отметил, что граждане часто хотят решить или ускорить решение вопроса с помощью взятки. Но иногда на «сделку с совестью» их толкают неоправданно усложненные бюрократические процедуры, волокита, низкий уровень менеджмента и равнодушие персонала.
По мнению Шпекбаева, нужно сделать невозможной и невыгодной коррупционную сделку.
«К примеру, вы не сможете предложить взятку тому же инспектору полиции, если любая остановка автотранспорта будет фиксироваться в автоматическом режиме с последующим обязательным оформлением электронного протокола. (…)
Если, не выходя из дома, можно будет получить электронную версию нужного вам документа, государственную услугу, не будет смысла обращаться к чиновнику, общаться с ним в реальном режиме», - отметил Шпекбаев.
Зампред отметил, что недостаточно действий только одних госорганов.
«Люди будут намного реже предлагать и брать взятки, если коррупция станет восприниматься в обществе как позорное явление…
Весомый вклад в решение этой проблемы могли бы внести представители духовенства, ведь во всех религиях стяжательство и мздоимство резко осуждаются и оцениваются как деяния, неугодные богу, как позорный и недопустимый грех», – отметил он.
Шпекбаев рассказал о том, что за минувший год 185 гражданам, которые сообщили о подтвердившихся фактах коррупции, было выплачено 27 млн тенге.
«О фактах коррупции любой гражданин может сообщить в агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции на единый для всей республики телефонный номер 1424», - добавил он.
Зампред антикоррупционной службы отметил, что в некоторых казахстанских организациях вводится коллективная ответственность за совершение коррупционного преступления, как в Сингапуре.
«Эта практика эффективно применяется ректором Университета Нархоз Кшиштофом Рыбиньски… В случае выявления факта коррупции преподавателя и студента увольняют и отчисляют, а вместе с ними и непосредственного руководителя», – сообщил он.
По словам Шпекбаева, только в первом квартале этого года к уголовной ответственности привлечены 7 руководителей республиканского, 42 областного, 30 районного и 15 городского уровней.
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