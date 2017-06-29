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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Шпекбаев рассказал, когда полицейские и чиновники перестанут брать взятки

Просмотров:355 Опубликовано: Сегодня, 11:45
Шпекбаев рассказал, когда полицейские и чиновники перестанут брать взятки
Иллюстративное фотоIbirzha.kz
Заместитель главы антикоррупционной службы Алик Шпекбаев рассказал, какие меры принимаются для борьбы с коррупцией и как ее можно полностью искоренить, передает Sputnik Казахстан.

По словам Шпекбаева, сейчас государство борется не только с фактами коррупции, но и с причинами ее появления.

Он отметил, что граждане часто хотят решить или ускорить решение вопроса с помощью взятки. Но иногда на «сделку с совестью» их толкают неоправданно усложненные бюрократические процедуры, волокита, низкий уровень менеджмента и равнодушие персонала.

По мнению Шпекбаева, нужно сделать невозможной и невыгодной коррупционную сделку.

«К примеру, вы не сможете предложить взятку тому же инспектору полиции, если любая остановка автотранспорта будет фиксироваться в автоматическом режиме с последующим обязательным оформлением электронного протокола. (…)

Если, не выходя из дома, можно будет получить электронную версию нужного вам документа, государственную услугу, не будет смысла обращаться к чиновнику, общаться с ним в реальном режиме», - отметил Шпекбаев.

Зампред отметил, что недостаточно действий только одних госорганов.

«Люди будут намного реже предлагать и брать взятки, если коррупция станет восприниматься в обществе как позорное явление…

Весомый вклад в решение этой проблемы могли бы внести представители духовенства, ведь во всех религиях стяжательство и мздоимство резко осуждаются и оцениваются как деяния, неугодные богу, как позорный и недопустимый грех», – отметил он.

Шпекбаев рассказал о том, что за минувший год 185 гражданам, которые сообщили о подтвердившихся фактах коррупции, было выплачено 27 млн тенге.

«О фактах коррупции любой гражданин может сообщить в агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции на единый для всей республики телефонный номер 1424», - добавил он.

Зампред антикоррупционной службы отметил, что в некоторых казахстанских организациях вводится коллективная ответственность за совершение коррупционного преступления, как в Сингапуре.

«Эта практика эффективно применяется ректором Университета Нархоз Кшиштофом Рыбиньски… В случае выявления факта коррупции преподавателя и студента увольняют и отчисляют, а вместе с ними и непосредственного руководителя», – сообщил он.

По словам Шпекбаева, только в первом квартале этого года к уголовной ответственности привлечены 7 руководителей республиканского, 42 областного, 30 районного и 15 городского уровней.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 8 )

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  • arelav_74
 Ёж (Посетители) Сегодня, 14:07
ОбывателЬ,
Только высшая мера наказания. Иначе, кранты.
 
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  • Ёж
  • arelav_74
 Маривана (Посетители) Сегодня, 14:07
тогда перестанут, когда у нас как в Китае будут расстреливать даже долларовых миллиардеров. Сейчас же это недосягаемые и неприкасаемые ни в коем случае небожители...

legalize it...
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 13:38
Нужно сделать так чтобы нарушитель в день своего нарушения мог оплатить 10% от штрафа, до 1-ой недели в размере 50%
 
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  • Маривана
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 13:32
Коррупция исчезнет когда сотрудники будут присягать народу Казахстана, а не президенту. Когда мнение народа станет решающим, а не указы и приказы из Ак Орды. А пока за поступление в академию МВД открыто просят пять штук американских долларов, коррупция будет процветать. Нужна власть народа, т.е. демократия. Настоящая демократия, а не на бумаге. Чтоб глав городов и областей избирал народ и те перед народом держали ответ, так и с руководством местной полиции. Нужно чтоб должность была выборная и отчитываться он должен перед своими избирателями.
 
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  • arelav_74
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 13:20
Коррупцию сможет искоренить только посадка на длительные сроки без права обжалования и УДО.
Пока они сами себя будут прощать и наказывать штрафами - будет цвести коррупция как плесень в сыром помещении.
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 13:19
Ответ прост некогда не перестанут брать.
 
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 Ёж (Посетители) Сегодня, 11:50
Восстание пчел против мёда..
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:48
Чета я там такое слышал про рака, гору и свист dada
 
 

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