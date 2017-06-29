Размер мирового долга достиг рекордных 327% ВВП

Размер общемирового долга достиг в первом квартале 2017 года рекордных 217 трлн долларов, увеличившись на 600 млрд долларов за год на фоне активных заимствований развивающихся рынков. Новый рекорд эквивалентен 327% глобального ВВП, следует из обзора мирового долгового рынка, подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF), сообщает РБК.
IIF представляет собой международную ассоциацию, объединяющую более 500 участников финансового рынка.
В совокупный долг включается всё — долги правительств, банков, корпораций и домохозяйств.
Глобальное долговое бремя распределено неравномерно, отмечают авторы обзора: в одних странах/отраслях оно уменьшается, в других, напротив, увеличивается. В последних увеличение долга может создать препятствия для долгосрочного роста и, как следствие, риски для финансовой стабильности, предупреждает IIF.
Устойчивый рост долгов на фоне ухудшения качества кредитов в нефинансовом секторе (особенно на развивающихся рынках) продолжает способствовать увеличению объема потенциальных обязательств государств, которые будут вынуждены, как и в предыдущий кризис, взять расчистку балансов частного сектора на себя. В ряде стран, в частности в Китае, резкое увеличение долгов уже стало отрицательно сказываться на суверенной кредитоспособности.
Самый резкий прирост долга за год продемонстрировали крупнейшие мировые экономики — США и Китай: в обеих странах показатель вырос на 2 трлн долларов. В Китае он достиг 32,7 трлн долларов, а в США он превысил 63 трлн долларов. При этом рост американской экономики в номинальном выражении обогнал рост долга, в результате чего отношение долга к американскому ВВП снизилось на 2,5 п.п. Джанет Йеллен: Финансового кризиса больше не будет
Несмотря на значительное увеличение долга в Китае, темпы его прироста замедлились, особенно в нефинансовом корпоративном секторе — следствие ужесточения денежно-кредитной политики. Однако китайские домохозяйства, напротив, увеличили свои заимствования. В первом квартале 2017 года отношение задолженности домохозяйств к ВВП достигло исторического максимума в 45%, значительно превзойдя средний показатель для развивающихся рынков (35%). По состоянию на май совокупный долг КНР превзошел 304% ВВП, оценил IIF.
Совокупный долг развивающихся рынков увеличился на 3 трлн, превысив 56 трлн долларов, и составил 218% ВВП. Быстрее всего отношение долга к ВВП росло в Китае, Чили, Колумбии и Турции; в Таиланде, Бразилии, России и Венгрии оно, напротив, снижалось.
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