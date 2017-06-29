Сейчас на сайте
2755
объявлений
  • Требуется Фельдшер, 200 000 тенге
  • Прием абитуриентов в АКИЯ
  • Услуги дизайнера
  • Оператор ПК, 150 000 тенге
  • Требуется Специалист, 150 000 тенге
  • Помощник бухгалтера, 120 000 тенге
  • Администратор
 

«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 29 Июня
+32...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 323.13 KZT
  • €1 = 367.08 KZT
  • 1 RUB = 5.43 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рабочего уволили после съёмок выбросов на НПЗ в Атырауской области

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 13:27
Рабочего уволили после съёмок выбросов на НПЗ в Атырауской области
Фото с сайта atpress.kz
Мужчина снял на телефон, как горел факел на нефтеперерабатывающем заводе, и опубликовал видео в соцсетях.

Автор видео лишился своей должности и подал в суд на работодателя, сообщает atpress.kz.

Инцидент на заводе "Болашак", куда поступает нефть из Кашагана, случился в начале марта этого года. Заметив чадящий факел, бригадир стропальщиков ТОО "Темиржол курылыс Атырау" Тимур Калиакпаров не только снял это на камеру своего мобильного телефона, но и выложил в социальные сети.

Вскоре служба безопасности провела служебное расследование по факту распространения записи. Через неделю Калиакпарову вручили уведомление о переводе на другую работу "в связи с изменениями условий труда". Ему предложили должность разнорабочего в городском офисе ТОО "Темиржол курылыс Атырау" с существенным понижением зарплаты. При этом Калиакпарову дали понять, что таково требование заказчика в лице компании NCOC (оператор месторождения Кашаган) за то, что он снял и распространил видео.

"В службе безопасности меня спрашивали: "Зачем снимал? Это же стратегический объект. Ты что, террорист, что ли?" Да, я снимал, и это моё право. Мои действия не преследовали цель подорвать репутацию компании, но почему я должен молчать, если выбросы могут быть вредными? Такова моя гражданская позиция", – заявил Тимур Калиакпаров.

Он отказался от новой должности, а 10 апреля был уволен, после чего обратился за юридической помощью к адвокату.

"Расторжение трудового договора работодатель мотивировал отказом продолжать работу в связи с изменениями условий труда, согласно статье 58-ой Трудового кодекса. Между тем каких-либо изменений условий не было, и значит, увольнение является незаконным, равно как и причина, послужившая поводом для увольнения", – говорит адвокат Аслан Жолболов.



Он отметил, что любой законопослушный гражданин обязан сообщать о фактах правонарушений. В данном случае Калиакпаров посчитал, что, возможно, на заводе происходит нарушение норм экологического законодательства. И в силу своего понимания ситуации он счёл достаточным зафиксировать это и довести до сведения общественности, чтобы кто-то мог дать оценку происходящему.

Рассмотрение иска начнётся в суде города Атырау 29 июня в 15.00.
Источник: informburo.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.



Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ёж (Посетители) Сегодня, 14:10
На АТЗ рабочим запретили носить смартфоны. Выбросы там через день. По низам сбрасывают, трубы забиты давно.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика