Рабочего уволили после съёмок выбросов на НПЗ в Атырауской области

Мужчина снял на телефон, как горел факел на нефтеперерабатывающем заводе, и опубликовал видео в соцсетях.
Автор видео лишился своей должности и подал в суд на работодателя, сообщает atpress.kz.
Инцидент на заводе "Болашак", куда поступает нефть из Кашагана, случился в начале марта этого года. Заметив чадящий факел, бригадир стропальщиков ТОО "Темиржол курылыс Атырау" Тимур Калиакпаров не только снял это на камеру своего мобильного телефона, но и выложил в социальные сети.
Вскоре служба безопасности провела служебное расследование по факту распространения записи. Через неделю Калиакпарову вручили уведомление о переводе на другую работу "в связи с изменениями условий труда". Ему предложили должность разнорабочего в городском офисе ТОО "Темиржол курылыс Атырау" с существенным понижением зарплаты. При этом Калиакпарову дали понять, что таково требование заказчика в лице компании NCOC (оператор месторождения Кашаган) за то, что он снял и распространил видео.
"В службе безопасности меня спрашивали: "Зачем снимал? Это же стратегический объект. Ты что, террорист, что ли?" Да, я снимал, и это моё право. Мои действия не преследовали цель подорвать репутацию компании, но почему я должен молчать, если выбросы могут быть вредными? Такова моя гражданская позиция", – заявил Тимур Калиакпаров.
Он отказался от новой должности, а 10 апреля был уволен, после чего обратился за юридической помощью к адвокату.
"Расторжение трудового договора работодатель мотивировал отказом продолжать работу в связи с изменениями условий труда, согласно статье 58-ой Трудового кодекса. Между тем каких-либо изменений условий не было, и значит, увольнение является незаконным, равно как и причина, послужившая поводом для увольнения", – говорит адвокат Аслан Жолболов.
Он отметил, что любой законопослушный гражданин обязан сообщать о фактах правонарушений. В данном случае Калиакпаров посчитал, что, возможно, на заводе происходит нарушение норм экологического законодательства. И в силу своего понимания ситуации он счёл достаточным зафиксировать это и довести до сведения общественности, чтобы кто-то мог дать оценку происходящему.
Рассмотрение иска начнётся в суде города Атырау 29 июня в 15.00.
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