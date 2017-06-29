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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Тенге стал лидером роста среди валют развивающихся стран

Просмотров:430 Опубликовано: Сегодня, 15:31
Тенге стал лидером роста среди валют развивающихся стран
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За короткий период с 26 по 28 июня рынки валют развивающихся стран снова торговались спокойно, оптимизм преобладал над пессимизмом. Нефть Brent за указанный короткий период подорожала на 3%. Последствия урагана в Мексиканском заливе, а также, вероятно, оптимизм, связанный с ожиданиями итогов саммита G20 7−8 июля, не позволяют валютам развивающихся стран сильно упасть, пишет заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Лидерами роста за указанный период стали казахстанский тенге (+0.85%) и бразильский реал (+0.84%). Подорожали к доллару также мексиканское песо (+0.77%), китайский юань (+0.56%) и российский рубль (+0.26%).

«В Казахстане Национальный банк опубликовал статистические данные о покупке наличной валюты населением. Согласно статистике, население страны в мае купило долларов на сумму 828.11 млн долларов, что ниже по сравнению с декабрем 2016 года на 9%, с декабрем 2015 года — на 50%, однако, превышает объем покупок долларов в январе текущего года на 20%. Тем не менее, общая тенденция показывает повышение доверия населения к национальной валюте», — пишет эксперт.

Между тем, относительными лидерами понижения стали турецкая лира и индийская рупия, потерявшие в стоимости к доллару менее полпроцента. В нейтральной зоне торговались грузинский лари и южноафриканский ранд.
Спрос на доллары вырос почти в два раза

«В Бразилии положительное сальдо платежного баланса в мае рекордно выросло почти в 2,4 раза к апрелю до $2,9 млрд. Приток валюты в страну превышает отток, что положительно для выхода экономики Бразилии из кризиса. В Турции индекс предпринимательской уверенности за июнь упал со 100,5 до 98,9 пункта, опустившись немного ниже 100 пунктов, что является важным показателем уверенности предпринимателей в стабильности экономики. Сегодня бизнес не вполне уверен в дальнейшей экономической стабилизации страны, что оказывает определенное негативное воздействие на курс лиры», — считает Наталья Мильчакова.

По мнению эксперта, по курсу тенге к доллару «мы меняем прогноз до 323−325 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро — меняем прогноз до уровня 361−365 тенге за евро». По курсу тенге к рублю в Альпари ожидают 5,47−5,5 тенге за рубль. По значениям пары доллар/рубль прогноз меняется до 58,5−60 руб./долл., а по курсу евро до 67−68 руб./евро.
Источник: КАПИТАЛ
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Комментарии ( 2 )

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  • nadiuna
  • Ну Ну
 Егерь (Посетители) Сегодня, 16:51
Вроде, все ништяк, идем к светлому будущему семимильными шагами. Но что-то не дает расслабиться. Ощущение приближения к краю пропасти..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Егерь
  • nadiuna
 Союз (Посетители) Сегодня, 16:49
На фоне того, что тенге больше любой другой валюты в центрально-азиатском регионе беспрецедентно обесценился!
 
 

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